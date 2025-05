Borussia Dortmund: Juwel-Horror – BVB vor schwieriger Wätjen-Entscheidung

Das junge Mittelfeldtalent Kjell Wätjen von Borussia Dortmund steht möglicherweise vor einem großen Schritt in seiner Karriere. Nach dem Abstieg der U23 des BVB scheint eine Veränderung unausweichlich. Mehrere Klubs interessieren sich für den 19-Jährigen. Laut „Bild“ überlegt Wätjen, sich für eine Leihe zu entscheiden, um auf höherem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Dieser Schritt könnte seiner Entwicklung helfen, den nächsten entscheidenden Sprung zu machen.

Wätjen zählt zu den großen Eigengewächsen von Borussia Dortmund. In der Nachwuchsakademie fiel er früh durch seine Fähigkeiten im zentralen Mittelfeld auf. In der Saison 2023/24 schaffte er unter Edin Terzic erstmals den Sprung zu den Profis und gab in derselben Saison sein Bundesliga-Debüt. Er stand sogar einmal in der Startelf des Teams und verlängerte nach dieser starken Spielzeit seinen Vertrag bis 2028. Doch trotz seines Talents blieb ihm der endgültige Durchbruch bei den Profis verwehrt.

Harte Konkurrenz bei Borussia Dortmund

Der Trainer-Wechsel von Edin Terzic zu Niko Kovac verschärfte Wätjens Situation bei Borussia Dortmund. Der U19-Nationalspieler konnte sich gegen die Konkurrenz im Mittelfeld nicht durchsetzen. Spieler wie Pascal Groß, Julian Brandt, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer schnappten sich die Plätze im Kader. Stattdessen spielte Wätjen den Großteil der Saison bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga. Dort gelangen ihm zwar fünf Treffer in 20 Spielen, doch die U23 stieg trotzdem ab.

Trotz des Abstiegs fielen Wätjens Leistungen verschiedenen Vereinen auf. Laut „Bild“ zeigen mehrere Klubs Interesse an dem talentierten Rechtsfuß. Eine Leihe könnte für Wätjen eine wichtige Chance bieten, auf langfristig professionellem Niveau Fuß zu fassen. Nun muss Borussia Dortmund entscheiden: Bietet man Wätjen eine echte Profi-Perspektive oder lässt man das Talent ziehen?

Es bleibt abzuwarten, wohin ihn sein Weg führt. Ambitionierte Drittligisten oder Teams aus der 2. Bundesliga könnten von Wätjen profitieren, während er bei Borussia Dortmund in naher Zukunft kaum Einsatzchancen haben dürfte. Aktuell konzentriert sich alles darauf, die richtige Entscheidung für seine sportliche Entwicklung zu treffen.

