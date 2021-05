BVB-Coach Edin Terzic verrät: „Das werde ich als Erstes machen“

Die Gerüchte um BVB-Coach Edin Terzic reißen nicht ab!

Kehrt der Deutsch-Kroate nach seinen erfolgreichen Monaten als Cheftrainer (CL-Quali, DFB-Pokalsieg) hinter Marco Rose wieder in die zweite Reihe beim BVB zurück? Oder folgt er den Rufen anderer Klubs?

Doch zunächst hatte für Edin Terzic eine ganz andere Sache höchste Priorität nach dem letzten Saisonspiel.

BVB-Coach Edin Terzic freut sich zum Saisonabschluss DARAUF

„Als Allererstes werde ich heute Abend, nachdem wir als Mannschaft alle noch einmal zusammen kommen und uns verabschieden, mit vollem Genuss nach Hause fahren, weil ich meine Familie seit über zehn Tagen nicht gesehen habe“, verkündete Terzic nach dem 3:1-Saisonabschluss gegen Bayer Leverkusen am Samstag.

Für die letzten zwei Spieltage waren alle deutschen Profiklubs in Quarantäne-Hotels untergebracht worden, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern. Persönlicher Kontakt nach draußen – und damit auch zu den Familien – war in dieser Zeit für Trainer und Mannschaft nicht möglich.

Bleibt Edin Terzic beim BVB? Foto: picture alliance / Ralf Ibing /firo Sportphoto/pool

„Es waren sehr emotionale Tage – auch für mich“, erklärt er. „Das ist das, was ich als Erstes machen werde. Darüber werde ich mich noch am Montag und auch am Dienstag freuen.“

Ehrliche Worte des Fanlieblings auf der BVB-Trainerbank. Und seine Kommentare zu seiner beruflichen Zukunft dürften die Schwarz-Gelben ebenfalls hoffnungsvoll stimmen.

Bleibt Terzic bei Borussia Dortmund?

Nach einer kleinen Auszeit im Familienkreis will der Trainer eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Und auch wenn die Fachwelt nach Terzics erfolgreicher Chefcoach-Phase daran zweifelt, dass er wieder in die Co-Trainer-Rolle schlüpft, scheint das keinesfalls ausgeschlossen.

„Wir haben schon im Dezember klar den Wunsch geäußert, dass mein Weg hier sehr gerne weitergehen darf. Wir werden die beste Entscheidung im Sinne des Vereins treffen“, heißt es von Terzic.

Das ist zwar keine feste Zusage, aber nach Abschied klingt das gleichzeitig auch nicht. Zwischenzeitlich galt Eintracht Frankfurt als heißer Kandidat für eine Terzic-Verpflichtung. (at, mit dpa)