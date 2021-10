BVB: Geht jetzt alles ganz schnell? Ex-Coach winkt neuer Job

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Seit seinem Engagement beim BVB ist Lucien Favre vereinslos. Der Schweizer war immer mal wieder bei Vereinen im Gespräch, allerdings erhielt er nie den Zuschlag oder wollte selbst nicht.

Jetzt könnte der Ex-BVB-Coach an die Seitenlinie zurückkehren. Ein Verein will Lucien Favre offenbar sofort verpflichten.

Ex-BVB-Coach heißer Kandidat bei Newcastle United

Laut einem Bericht der „Bild“ ist Lucien Favre der Favorit auf den Trainerposten beim neureichen Klub Newcastle United. Demnach sind die Verhandlungen in der entscheidenden Phase. Favre soll den Vorzug vor dem Portugiesen Paulo Fonseca bekommen.

Newcastle United hatte sich in der vergangenen Woche von Trainer Steve Bruce getrennt. Der Klub hängt im Tabellenkeller der Premier League fest.

Das ist Favres Bilanz beim BVB:

110 Spiele

68 Siege

17 Unentschieden

25 Niederlagen

245:139 Tore

Punktschnitt: 2,01

Am Wochenende saß Interimscoach Graeme Jones auf der Bank. Auch am kommenden Samstag beim Spiel gegen Chelsea soll der 51-Jährige nochmal die Leitung übernehmen.

Wird Favre nächste Woche vorgestellt?

Nächste Woche will Newcastle United dann spätestens seinen neuen Trainer vorstellen. Dem Bericht zufolge könnte das Lucien Favre sein.

Für den 63-Jährigen wäre es das erste Engagement auf der Insel. Bislang trainierte er in Deutschland, Schweiz und Frankreich.

Dank des umstrittenen Einstiegs von einem saudi-arabischen Konsortium um Saudi-Kronprinz Mohammed bin Salman stünde Favre ein großes Budget zur Verfügung, um Newcastle United wieder in die Spur zu bringen. (fs)