BVB: Lewandowski-Anblick jagt Fans Schauer über den Rücken

Diese Klatsche tut dem BVB so richtig weh! Gegen den FC Barcelona geht Borussia Dortmund brutal unter. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League wurde der Revierklub mit 0:4 auseinandergenommen. Der Halbfinal-Einzug ist so gut wie unmöglich.

Zu den Torschützen zählte natürlich auch Ex-BVB-Stürmer Robert Lewandowski. Für Borussia Dortmund und die Fans ist es immer ein Horror, wenn der Angreifer auf seinen ehemaligen Verein trifft.

BVB: Lewandowski hat es wieder getan

Robert Lewandowski und Borussia Dortmund verbindet eine besondere Beziehung. Beim BVB wurde der Pole zum Weltstar, wechselte dann allerdings zum FC Bayern München. Diesem Wechsel haben die Fans ihm bis heute nicht verziehen. Umso schmerzhafter ist es, wenn der Stürmer auf seinen Ex-Klub trifft.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Barca nach Machtdemonstration in Sorge – „Wäre sehr hart“

So war es auch im Viertelfinale der Champions League der Fall. Die Dortmunder waren zu Gast beim FC Barcelona, wo Lewandowski nun seit 2022 unter Vertrag steht. Nach einer Machtdemonstration haben die Schwarzgelben so gut wie keine Chance mehr auf das Halbfinale.

Zwei der vier Treffer machte Lewandowski. Als wäre der Jubel für einige BVB-Fans nicht schon hart genug gewesen, gibt es noch eine Statistik, die besonders schmerzt. Für den Polen waren es im 28. Spiel gegen seinen Ex-Klub seine Treffer 28 und 29!

Dortmund ist Lewandowskis Lieblingsgegner

Gegen keinen anderen Klub hat Lewandowski in seiner Karriere mehr Tore geschossen, als gegen den BVB. Auf Platz zwei liegt Wolfsburg mit 26 Treffern und dahinter Schalke mit 21. Und dann wäre da auch noch das Rückspiel kommende Woche im Signal-Iduna-Park (15. April, 21 Uhr), wo Lewandowski seine Torquote noch erhöhen kann.

Mehr Nachrichten für dich:

Das Halbfinale ist für Barca damit so gut wie sicher, während Borussia Dortmund sich von der Königsklasse verabschieden muss. Der Fokus sollte sich jetzt auf die Bundesliga richten. Dort will die Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac die Champions League erneut erreichen. Der Rückstand hierfür wurde in den vergangenen beiden Spielen verkürzt.