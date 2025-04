Borussia Dortmund: Barca nach Machtdemonstration in Sorge – „Wäre sehr hart“

Und schon ist Borussia Dortmund wieder auf dem Boden der Tatsachen! Gegen den FC Barcelona kassierte der BVB im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine heftige 0:4-Klatsche. Das Weiterkommen ist schon nahezu unmöglich.

Das weiß vermutlich auch Borussia Dortmund. Obwohl das Halbfinal-Ticket so gut wie gesichert ist, drücken Spieler des FC Barcelona und auch Trainer Hansi Flick auf die Bremse.

Borussia Dortmund: Barcelona warnt trotz Machtdemonstration

Im vergangenen Jahr noch im Finale der Champions League, in dieser Saison droht das bittere Aus im Viertelfinale: Der FC Barcelona nimmt Borussia Dortmund im Hinspiel der Königsklasse mit 4:0 auseinander. Eine Machtdemonstration der Katalanen, die mit dem Halbfinale schon planen können.

Oder etwa doch nicht? „Ich denke, wir haben sehr gut spielt. Aber wir denken nicht an das Halbfinale. Es gibt schließlich noch das Rückspiel“, warnt etwa Ex-BVB-Stürmer Robert Lewandowski, der seinem ehemaligen Klub zwei Tore eingeschenkt hatte. „In Dortmund müssen wir genauso oder noch besser spielen. Wir müssen immer bereit sein.“

Sein Teamkollege Inigo Martinez sieht es genauso und hat auch schon Sorge vor einem Horror-Szenario: „Wir wissen, dass es dort schwierig sein wird und sie nichts zu verlieren haben. Es stimmt, dass das Polster sehr groß ist. Wenn wir ausscheiden, wäre das sehr hart. Hoffen wir, dass das nicht passiert. Wir müssen auch dorthin fahren, um zu gewinnen.“

Champions-League-Reise bald vorbei?

Wie groß sind die Hoffnungen bei Borussia Dortmund im Rückspiel noch für eine große Überraschung zu sorgen? Vermutlich nicht zu groß. In der Champions League hat es bisher nur eine Mannschaft geschafft, einen Rückstand von vier Toren aufzuholen: natürlich BVB-Gegner Barcelona.

Der spanische Spitzenverein verlor in der Saison 2016/17 bei Paris Saint-Germain mit 0:4 und gewann das Rückspiel im heimischen Stadion spektakulär 6:1. Es ist bis dato das einzige Comeback in der Königsklasse nach vier Gegentreffern im Hinspiel. Ob Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park am kommenden Dienstag (15. April, 21 Uhr) ebenfalls für eine Sensation sorgen kann?