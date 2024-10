BVB: Ricken reibt sich für nächsten Sommer schon die Hände – „Wird extrem groß“

Neben der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League wird Borussia Dortmund im kommenden Jahr an einem weiteren Wettbewerb teilnehmen. Der BVB gehört nämlich zu den vielen Vereinen, die bei der neuen Klub-WM dabei sein werden.

Während sich viele Fußball-Fans, Profis und Trainer über die zusätzliche Belastung ärgern, freut sich BVB-Boss Lars Ricken über die Klub-WM.

BVB: Ricken freut sich auf Klub-WM

32 Mannschaften werden bei der Klub-Weltmeisterschaft am Start sein. Dazu zählt auch der BVB. Geht es nach Ricken, sei das eine große Chance, noch mehr internationale Bekanntheit zu erlangen. „Das wird ein extrem hoch angesehener Wettbewerb werden, wo du dich auch persönlich weltweit ins Schaufenster stellst“, sagt der BVB-Boss bei der „Bild“.

Borussia Dortmund wird die WM daher „auch nicht als ein paar Freundschaftsspiele ansehen am Ende der Saison, sondern wir werden diesen Wettbewerb ambitioniert angehen“, betont Ricken.

Die Schwarzgelben hätten sich auf das reformierte Turnier vorbereitet, erklärt der Boss des Bundesligisten. „Es ist natürlich problematisch bei den ganzen Belastungen, die wir haben. Dementsprechend ist unser Kader auch ein Stück weit darauf ausgerichtet“, so Ricken weiter.

„Wird extrem Groß“

Für den BVB sei die Klub-WM dennoch ein Grund zum Jubeln. „Das wird extrem groß. Diesen Wettbewerb haben wir uns über Jahre verdient“, sagt Ricken. Neben den Dortmundern wird aus der Fußball-Bundesliga auch der FC Bayern dabei sein. Ausgetragen wird das Turnier vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in elf US-Städten.

Die Teilnahme wird nicht nur als historische Gelegenheit, sondern auch durchaus als finanziell lukrativ erachtet, mit der Aussicht auf bis zu 15 Millionen Euro, die dabei übrig bleiben könnten.

Kein Wunder also, dass sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund so sehr über das Turnier freuen. Für die Mannschaften und die Fans hingegen wird es ein weiteres Turnier, in der sie hoffen werden, dass sich bloß kein Spieler für die kommende Saison verletzen wird.