Borussia Dortmund nimmt Brasilien-Juwel ins Visier – wird er der Gittens-Ersatz?

Dass sich die Wege von Borussia Dortmund und Jamie Gittens nach der laufenden Saison trennen, gilt als nahezu beschlossen. Der Engländer wolle den nächsten Schritt gehen, wolle einen Tapetenwechsel. Der BVB wird ihm keine Steine in den Weg legen und auf eine große Ablöse hoffen.

Während der BVB sich demnächst intensiver mit einem Gittens-Abgang beschäftigen muss, schaut sich Borussia Dortmund schon nach einem Ersatz für Außenbahnspieler um. Werden Lars Ricken und Co. in Brasilien fündig?

Borussia Dortmund wirft ein Auge auf brasilianisches Top-Talent

In den vergangenen Jahren sind immer wieder große Top-Talente aus Brasilien nach Europa gewechselt, ehe sie dort zu absoluten Stars geworden sind. Geht Luighi Hanri Sousa Santos, kurz Luighi, den gleichen Weg? Das Interesse aus Europa ist in jedem Fall groß. Laut „The Sun“ soll der BVB den 19-Jährigen auf dem Zettel haben.

Luighi zählt zu den größten Talenten des Landes und hat für die U20-Mannschaft Palmeiras zuletzt für mächtig Furore gesorgt. Während der U20-Copa-Libertadodes war er einer der auffälligsten Akteur. Seitdem hat ihn so mancher Top-Klubs Europas ins Visier genommen.

So sollen vor allem der FC Arsenal und Inter Mailand schon großes Interesse bekundet haben. Mit dem BVB ist nun wohl ein weiterer europäischer Klub hinzugekommen. Die Konkurrenz ist also groß!

XXL-Ablöse nötig?

Ebenso schwierig dürfte sich der finanzielle Aspekt gestalten. Erst vor wenigen Wochen hat Luighi bei Palmeiras einen neuen Vertrag bis 2029 unterschrieben. In diesem Kontrakt soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro verankert worden sein. Allerdings wird er in diesem Sommer wohl für deutlich weniger Geld wechseln können. Die brasilianischen Klubs haben immer wieder gezeigt, dass die nicht immer auf die Ausstiegsklausel pochen.

Mindestens 30 Millionen Euro werden jedoch in jedem Fall nötig sein, um den jungen Brasilianer aus seiner Heimat loseisen zu wollen. Ob Borussia Dortmund in diesem Poker tatsächlich ein Wörtchen mitreden kann?