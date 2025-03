Ex-BVB-Flop plötzlich ein Held für die Ewigkeit – ihm gelingt Historisches

Einst galt er als großer Hoffnungsträger des BVB, wurde in jungen Jahren nach Dortmund geholt und sollte dort ein neuer Top-Stürmer werden. Sein Potenzial ließ er immer mal wieder aufblitzen, doch letztlich endete seine Zeit in Deutschland erfolglos.

Danach ging der Stern von Alexander Isak jedoch mehr und mehr auf. Über Real Sociedad ging es zu Newcastle United. Dort reifte er zum absoluten Top-Stürmer. Nun feierte der Ex-BVB-Stürmer mit dem Premiere-League-Klub sein vorzeitiges Karriere-Highlight. Dabei ist er zur Hauptfigur avanciert.

Ex-BVB-Star Isak schießt Newcastle zu historischem Titel

Seit 2022 spielt Isak bei Newcastle. Aufgrund seiner vielen Tore und seiner starken Leistungen, mit der er den Nordengländer unter anderen wieder in die Champions League geführt hat, hat er bei den Fans der „Magpies“ ohne schon ein Stein im Brett. Seit Sonntag (16. März) hat er sich endgültig zur Legende des Klubs gemacht.

Mit seinem Tor im Carabao-Cup-Finale gegen den FC Liverpool hat er Newcastle United den ersten Titel seit über 70 Jahren beschert! Die „Magpies“ haben den Premiere-League-Tabellenführer mit 2:1 geschlagen. Neben Isak traf auch Dan Burn – die beiden ließen den Traum der Newcastle-Fans wahr werden.

Den bislang letzten Titel hatte Newcastle 1969 mit dem Gewinn des europäischen Messepokals, einem Vorgänger des UEFA Cups geholt. In England war der letzte Triumph der Gewinn des FA Cups 1955. Dabei sorgt der Sieg des Carabao-Cups dem Klub auch ein Stück weit Planungssicherheit. Denn mit dem Pokalsieg ist Newcastle in jedem Fall für die Europa League qualifiziert.

Folgt im Sommer der Hammer-Wechsel?

Isak hingegen wird im kommenden Jahr wohl in jedem Fall in der Königsklasse spielen. Denn sollte sich Newcastle nicht für die Champions League qualifizieren, würde er dies wohl mit einem anderen Klub tun. Seit Monaten kursieren Gerüchte rund um einen Sommer-Abgang des Schweden. Vor allem der FC Arsenal soll großes Interesse am 25-Jährigen haben.

Die „Gunners“ suchen händeringend einen neuen Top-Stürmer und sollen bereit sein, für Isak tief in die Tasche zu greifen. Laut englischen Medienberichten könne eine mögliche Ablöse gar die 200-Millionen-Marke knacken. Fakt ist: Spätestens seit dem Tor im Carabao-Cup-Finale hat sich der Ex-BVB-Akteur in Newcastle unsterblich gemacht.