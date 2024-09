Brügge – Borussia Dortmund: Kurz vor Anpfiff folgt die bittere Nachricht

Die Champions League geht wieder los, doch nicht für ein BVB-Juwel. Vor Brügge – Borussia Dortmund folgt die schlechte Nachricht: Filippo Mané hat sich schon wieder verletzt.

Brügge – Borussia Dortmund hätte das Kaderdebüt für Mané in der Champions League werden können. Auch in der Youth League hätte Trainer Mike Tullberg ihn dringend gebraucht. Stattdessen fällt er nun wieder aus. Der Jungprofi wird immer mehr zum Pechvogel.

Brügge – Borussia Dortmund: Juwel Mané wieder verletzt

Die halbe Saison 2023/24 war Filippo Mané zum Zuschauen verdammt. Erst setzte ihn eine herausgesprungene Kniescheibe für Monate außer Gefecht, kaum war er zurück, erwischte ihn ein Muskelfaserriss. Beide Male kämpfte er sich zurück und wurde dafür im Sommer belohnt: Zur neuen Saison rückte der Italiener in den erweiterten Profikader auf. Nach dem Abgang von Soumaila Coulibaly und Antonios Papadopoulos sogar als nomineller vierter Innenverteidiger.

In Bremen (0:0) stand er erstmals in seinem Leben im Profi-Kader, das Spiel Brügge gegen BVB hätte sein Debüt in einem Champions-League-Aufgebot werden können. Oder aber man hätte ihn in Brügge in der Youth League (15.30 Uhr) eingesetzt, wo Trainer Tullberg nach zahlreichen Abgängen jedes bisschen Erfahrung dringend gebrauchen könnte – die des letztjährigen Kapitäns erst recht.

Nun hat sich diese Entscheidung erledigt. Wie vor Brügge – Borussia Dortmund herauskommt, hat sich Filippo Mané wieder eine Muskelverletzung zugezogen und wird für einige Zeit ausfallen. Der nächste herbe Rückschlag für das BVB-Juwel.