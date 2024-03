Borussia Dortmund: Juwel vor Profi-Beförderung – geht sein großer Traum schon bald in Erfüllung?

Trotz großer Aufgaben in den kommenden Wochen richten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund schon den Blick auf die kommende Saison. Trainer Edin Terzic, Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. planen bereits den Kader für die nächste Spielzeit.

Eine der Hauptbaustellen für die Transferperiode wird das defensive Zentrale werden. Sollte Mats Hummels Borussia Dortmund tatsächlich verlassen, hätte der BVB mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck nur noch zwei Innenverteidiger im Kader. Eine dieser Kaderlücken soll ein Juwel aus dem eigenen Nachwuchs füllen.

Borussia Dortmund: U19-Kapitän auf dem Weg zu den Profis

Filippo Mane spielt seit 2022 beim BVB und zählt zu den größten Talenten des schwarz-gelben Nachwuchs. Der Italiener ist seit dieser Saison Kapitän der U19 und zeigt eine starke Spielzeit – und das, obwohl er knapp vier Monate aufgrund einer Knieluxation ausgefallen war.

Seit Ende Februar steht Mane wieder mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Seine Leistungen in den vergangenen anderthalb Jahren könnten nun von Kehl und Co. honoriert werden. Denn laut der „Bild“ soll der 19-Jährige zur kommenden Saison in den Profi-Kader von Terzic rücken.

Die BVB-Bosse wollen also einem Juwel aus der eigenen Jugend die Chance geben, sich bei den Profis zu beweisen. Das wäre ein wichtiges Zeichen an die Jugendspieler und ein großer Schritt für Mane. Eine endgültige Entscheidung soll gegen Ende der laufenden Saison getroffen werden.

Weiterer Innenverteidiger für den BVB?

Vertraglich ist der junge Italiener noch bis 2025 an den BVB gebunden. Der Kapitän der U19 soll aber auch bei italienischen Klubs auf dem Zettel stehen. So ist es durchaus möglich, dass Borussia Dortmund schon bald eine Vertragsverlängerung in Angriff nehmen möchte.

Dazu scheint es nahezu sicher, dass Kehl und Co. auch abseits von Mane noch einen Akteur für die defensive Zentrale verpflichten werden. In der laufenden Saison hat dem BVB die schmal aufgestellte Innenverteidigung das ein oder andere Mal Nerven gekostet. In der nächsten Spielzeit soll sich das ändern.