Borussia Dortmund sorgt für nächsten Trainer-Knall! SEINE Tage sind gezählt

Heile Welt bei Borussia Dortmund – wer hätte das noch vor ein paar Wochen gedacht? Niko Kovac hat eine strauchelnde Mannschaft stabilisiert und ihnen Spielwitz und Kreativität zurückgegeben. Das sorgte gegen Wolfsburg für ein deutliches 4:0.

Nach anfänglicher Skepsis gegenüber seiner Person sitzt Kovac mehr denn je fest im Sattel bei Borussia Dortmund. Ganz anders sein Gegenüber vom vergangenen Wochenende. Die schmerzhafte Pleite in Dortmund hat bei Wolfsburg Konsequenzen.

Borussia Dortmund: Trainer muss nach Pleite gehen

Das Trainerkarussell im deutschen Profi-Fußball spielt völlig verrückt. Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne neue Entlassung in der ersten oder zweiten Liga. Jetzt also trifft es Ralph Hasenhüttl beim VfL Wolfsburg. Die deutliche Klatsche gegen den BVB (hier mehr Gerüchte rund um den Verein lesen) war der letzte Sargnagel für seine Anstellung bei den Wölfen.

Die bittere Bilanz der vergangenen Wochen: acht Spiele ohne Sieg, Tabellenabsturz auf Platz 12, Saisonziele außer Reichweite. Zu viel für die Bosse, die Hasenhüttl nicht mal mehr die letzten beiden Saisonspiele gewähren. Am Sonntagabend, knapp 24 Stunden nach der Niederlage bei Borussia Dortmund, machte der Klub die Entlassung offiziell.

Mit ihm müssen auch die Co-Trainer gehen. Die Saison für die Wölfe soll jetzt der bisherige U19-Trainer Daniel Bauer interimsmäßig übernehmen.

Kovac schließt den Kreis

Ironischerweise sorgt also Niko Kovac für die Entlassung Hasenhüttls – der Österreicher hatte den heutigen BVB-Coach vor knapp einem Jahr in Wolfsburg als Trainer beerbt. Während Hasenhüttl nun also wieder arbeitslos ist, fliegen Kovac bei seiner nächsten Station die Herzen zu.

Denn auch wenn viele Fans anfangs von ihm nicht überzeugt waren, sind die Auswirkungen seiner Arbeit immer mehr zu spüren. Spätestens seit der Systemumstellung auf eine Dreierkette hat Borussia Dortmund zu alter Stärke zurückgefunden. Dafür winkt am Ende einer schwierigen Saison plötzlich doch noch die Qualifikation für die Champions League. Für Kovac wäre das ein Mega-Erfolg.