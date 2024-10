Borussia Dortmund verliert wieder auswärts – doch diesmal ist alles noch schlimmer

Borussia Dortmund stolpert von einem enttäuschenden Auftritt zum nächsten, hat den Saisonstart deftig in den Sand gesetzt. Gelingen zuhause noch schmeichelhafte Siege, ist die Auswärtsbilanz ein Horror.

Die Wolfsburg-Pleite war bereits die fünfte in Folge in der Ferne. Doch sie ist schlimmer als alle zuvor. Denn während sich in der langen Bundesliga-Saison noch vieles korrigieren lässt und man in der Champions League noch gut dasteht, ist die Niederlage im DFB-Pokal irreparabel. Für Borussia Dortmund besonders schlimm – denn auf der Jagd nach einem Titel ist die größte Chance damit vertan.

Borussia Dortmund: Irreparables Pokal-Aus

Das 0:0 in Bremen ließ die BVB-Fans im August enttäuscht zurück. Niemals konnte damals ahnen, dass das triste Unentschieden bis heute der größte Auswärtserfolg bleiben sollte. Während der BVB vor heimischer Kulisse zwar nicht überzeugt, aber wenigstens punktet, ist die Bilanz in der Ferne eigentlich nur als Halloween-Wandschmuck geeignet.

1:5 in Stuttgart untergegangen, träge bei Union Berlin (1:2) verloren, fünf Stück im Bernabeu bekommen, dann der erschreckende Auftritt beim 1:2 in Augsburg und nun auch noch in Wolfsburg verloren. Bei der jüngsten Niederlage stimmten immerhin Einsatz und Wille, das mental und personell sichtlich angeschlagene Team gab sich größte Mühe. Am Ende stand dennoch die nächste Pleite – und sie war sogar die schlimmste aller fünf.

Aus im Lieblingswettbewerb

Denn: In der Champions League ist der BVB trotz des 2:5 bei Real Madrid auf Kurs – und in der Bundesliga stehen noch 26 Spieltage an, an denen der verpatzte Saisonstart korrigiert werden kann. Doch das Aus im DFB-Pokal am Dienstagabend ist nicht zu reparieren. Raus ist raus – und das auch noch im „Lieblingswettbewerb“.

Seit dem Ende der magischen Klopp-Ära verzweifelt Dortmund auf der Jagd nach Titel. In Meisterschaft und Champions League war man mal nah dran, Trophäen schnappen konnte man sich aber seither „nur“ im DFB-Pokal. Oft genug retteten gewonnene Pokalfinals eine mäßige Saison, stillten die Sehnsucht nach Korsos am Borsigplatz. Dieses Jahr nicht. Dabei sieht es so aus, als hätte das diese Saison bitter nötig werden können.