Borussia Dortmund weiter ohne Gregor Kobel? Plötzlich klingt Terzic gar nicht mehr zuversichtlich

Am Samstagabend ist Borussia Dortmund bei Werder Bremen zu Gast. Endlich wieder mit Gregor Kobel? Der erneute und überraschend lange Ausfall des Torwart-Stars hatte viele Fans mit wachsender Sorge erfüllt.

Nun stellt BVB-Trainer Edin Terzic klar, dass das Kobel-Comeback keineswegs in Stein gemeißelt ist. Auch in Bremen könnte wieder Vertreter Alexander Meyer im Tor von Borussia Dortmund stehen.

Borussia Dortmund auch in Bremen ohne Gregor Kobel?

Dieser Ausfall bleibt kurios. Beim 1:1 in Wolfsburg hatte sich Kobel behandeln lassen, aber durchgespielt. In Eindhoven (1:1) stand er in der Startelf, musste wegen der Beschwerden aus Wolfsburg aber kurz vor Anpfiff doch passen. Seither fällt er aus. Auch die Spiele gegen Hoffenheim (2:3) und Union Berlin (2:0) verpasste der Schweizer.

+++ BVB-Fans horchen auf – heftige Proteste zeigen Wirkung +++

Auch wenn Vertreter Alexander Meyer seine Sache wirklich gut machte – als einer der derzeit besten Torhüter Europas wird Gregor Kobel schmerzlich vermisst. Entsprechend groß war die Vorfreude, als Terzic ein Comeback beim Topspiel gegen Werder ankündigte. „Wir gehen stark davon aus, dass er in Bremen wieder zur Verfügung steht“, sagte der Coach vor dem Union-Spiel. Nun klingen seine Worte jedoch wieder ganz anders.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Schon als Kobel am Mittwoch noch immer individuell trainierte, wurden die ersten nervös. Nun sagt Terzic: „Wir werden sehr behutsam mit ihm umgehen und ihn nur ins Tor stellen, wenn er sich hundertprozentig bereit fühlt.“ Für die Euphorie der Fans, die Kobel im BVB-Tor schmerzlich vermisst haben, ein Dämpfer. Plötzlich scheint die Rückkehr wieder ein ganzes Stück entfernt. Zuversicht strahl Edin Terzic mit seiner Aussage zumindest nicht aus.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Muss Kobel tatsächlich passen, ist er neben dem weiter verletzten Stürmer Sebastien Haller der einzige Ausfall bei Borussia Dortmund im Samstagabend-Spiel gegen Werder Bremen. Mit Felix Nmecha steht auch der letzte Langzeit-Verletzte vor der Rückkehr in den Kader.