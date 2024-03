Borussia Dortmund ist besorgt! Jetzt ist wieder Zittern angesagt

Wichtige Wochen für Borussia Dortmund! In der Fußball-Bundesliga hofft der BVB darauf, den vierten Platz in der Tabelle zu halten. Das würde dann die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison bedeuten. Dafür brauchen die Schwarzgelben aber weiterhin Siege. Am besten soll der nächste Erfolg am Samstag (9. März, 18.30 Uhr) gegen Werder Bremen folgen.

Doch bei Borussia Dortmund gibt es große Sorgen. Torhüter Gregor Kobel verpasste in diesem Jahr allein schon fünf Pflichtspiele des BVB. Droht er jetzt auch noch gegen die Bremer auszufallen?

Borussia Dortmund ist besorgt

In der Bundesliga konnte Gregor Kobel bei vier Partien von Borussia Dortmund nicht mitwirken, in der Champions League fiel er kurz vor Spielbeginn bei PSV Eindhoven (1:1) im Hinspiel aufgrund muskulärer Probleme aus. Das war auch der Grund, warum er zuletzt gegen die TSG Hoffenheim (2:3) und Union Berlin (2:0) dem BVB nicht zur Verfügung stand.

Lesetipp: Borussia Dortmund: Juwel lehnt Verlängerung ab – schnappt der BVB zu?

Ob er nun für das kommende Wochenende wieder fit wird, bleibt weiterhin eine spannende Frage. Laut den „Ruhr Nachrichten“ arbeitete der Stammkeeper am Dienstag (5. März) auf dem Trainingsgelände der Schwarzgelben – zurück auf den Platz ging es allerdings noch nicht. Demnach trainierte der an Problemen im Adduktorenbereich leidende Schweizer weiterhin individuell. Es ist noch fraglich, ob eine Rückkehr gegen den SV Werder Bremen am 25. Spieltag möglich sei.

Schonen fürs Rückspiel?

Priorität habe für Borussia Dortmund und Kobel allerdings das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Eindhoven am 13. März (21 Uhr) im Signal-Iduna-Park. Es wird also eine Zitterpartie, ob der Torwart wieder zur Verfügung stehen könnte.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte das nicht der Fall sein, wird erneut Ersatzmann Alexander Meyer entgegen den ursprünglichen Hoffnungen von Cheftrainer Edin Terzic zwischen den Pfosten stehen. Meyer machte seinen Job zuletzt immer wieder sehr ordentlich und war stets zur Stelle, wenn er gefordert wurde. Dennoch wird man beim BVB hoffen, dass Kobel schnell wieder einsatzbereit ist.