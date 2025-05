Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim: Offiziell! DFB teilt Entscheidung mit

Während der eine Klub noch das internationale Geschäft schaffen will, hofft das andere Team auf den endgültigen Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga: Borussia Mönchengladbach empfängt am 32. Spieltag die TSG Hoffenheim (3. Mai, 15.30 Uhr).

Beide Mannschaften haben nur ein Ziel: die drei Punkte. Für das spannende Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Entscheidung mitgeteilt.

Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim: DFB-Entscheidung offiziell

Es war schon lange nicht mehr so spannend in der Fußball-Bundesliga! Viele Entscheidungen sind auch drei Spieltage vor dem Ende noch nicht gefallen. Vor allem der Kampf um die internationalen Plätze ist eng. Borussia Mönchengladbach steht auf Rang neun und hat noch gute Chancen, nächstes Jahr in der Conference oder Europa League zu spielen. Dafür muss aber zunächst ein Sieg gegen die TSG Hoffenheim her.

Auch interessant: NFL: Draft-Wahnsinn! Fans trauen ihren Augen kaum

Die Sinsheimer indes stecken im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt zwar acht Punkte, zur Relegation ist es aber nicht mehr weit (fünf Zähler). Auch die TSG wird in Gladbach um die drei wichtigen Punkte kämpfen und den Klassenverbleib perfekt machen.

Was darf bei solch einem Spiel nicht fehlen? Richtig: die Schiedsrichteransetzung. Frank Willenborg ist der Unparteiische der Begegnung. Das hat der DFB offiziell mitgeteilt. Die Hoffenheimer kennen den Schiedsrichter bestens. In der laufenden Saison war Willenborg in zwei TSG-Spielen im Einsatz. Es gab je zwei Siege: 4:3 gegen Leipzig und 3:1 gegen Bremen.

Schiedsrichtergespann steht fest

Währenddessen kommt es bei Borussia Mönchengladbach zur Saisonpremiere. Es ist das erste Mal in dieser Spielzeit, dass Willenberg eine Partie der Fohlen leiten wird. Der gebürtige Osnabrücker war aber schon in zehn Pflichtspielen der Gladbacher der Schiedsrichter. Die Bilanz: sechs Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden.

Mehr Nachrichten für dich:

Seine Assistenten lauten Guido Kleve und Sascha Thielert. Der vierte Offizielle ist Lukas Benen. An den VAR-Monitoren sitzen Johann Pfeifer und Arne Aarnink. Alle Beteiligten werden hoffen, dass es nicht zu vielen strittigen Szenen kommt, die anschließend für Ärger sorgen könnten. Das war ja in dieser Saison wieder mal häufig der Fall gewesen.