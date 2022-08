Dortmund – Bremen: Fans zerreißen ihre Mannschaft – „Keiner kann so gut auf die Euphoriebremse treten“

Was war da denn los? Innerhalb von sechs Minuten verwandelte sich die pickepacke volle Südtribüne von einer Jubel-Oase in eine totenstille Fan-Gemeinde. Sechs Minuten, in denen Dortmund gegen Bremen einen sichergeglaubten Sieg weggeschmissen hatte.

Bis zur 89. Minute hatte der BVB mit 2:0 geführt. Entschieden war Dortmund – Bremen damit aber noch lange nicht. Der Aufsteiger schockte den Titelaspiranten.

Dortmund – Bremen: Unglaublicher Schlussspurt des SVW

Zwei Distanzkracher von Julian Brandt und Raphael Guerreiro hatten Borussia Dortmund in Führung gebracht. Trotz einer nicht übermäßig überragenden Leistung sah Dortmund wie der sichere Sieger aus, ehe die Bremer Joker stachen.

Lee Buchanan (89.), Niklas Schmidt (90.+3) und Oliver Burke (90.+5) erwischten die Gastgeber auf dem völlig falschen Fuß. Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen verlor der BVB auf dramatische Weise die ersten Punkte der Saison.

Die Euphorie kannte bei Werder keine Grenzen. Foto: IMAGO/Revierfoto

Dortmund – Bremen: Fans rechnen ab

Doch am Ende wurde den Schwarzgelben wie so oft in der Vergangenheit die wackelige Defensive zum Verhängnis. Zudem war es keineswegs unverdient, dass Bremen mit einem Punkt und am Ende gar als Sieger vom Feld ging.

--------------------------------

Top-BVB-News:

Borussia Dortmund: BVB-Schock! Schwere Verletzung wieder aufgebrochen?

Borussia Dortmund kassiert knallharte Fan-Kritik – „Preise wie im Puff“

Borussia Dortmund: Terzic nimmt sich Spieler nach Werder-Pleite zur Brust – „Brutal dämlich“

---------------------------------

Dennoch konnten die Dortmunder Fans nicht fassen, was sie sahen. Die Reaktionen nach der ersten Niederlage der Saison sprachen Bände. Wir haben einige Twitter-Kommentare gesammelt:

„BVB doing BVB things...“

„Einfach weggeschmissen.“

„Das 2:0 hat nur über unser richtig schlechtes Spiel weggetäuscht.“

„Tiefschlaf ab Minute 88!“

„Was zum Teufel macht der BVB.“

„Keiner kann so gut und heftig auf die Euphoriebremse treten wie der BVB.“

„So was darf nicht passieren.“

Dortmund – Bremen: Bayern kann am Sonntag nachlegen

Mit einem diebischen Grinsen dürfte der FC Bayern München das Treiben bei Dortmund – Bremen verfolgt haben. Der Rekordmeister spielt erst am Sonntag gegen Bochum – und kann mit einem Sieg gleich einen Vorsprung auf den ärgsten Titelrivalen aufbauen. (mh)