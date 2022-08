Borussia Dortmund: Terzic nimmt sich Spieler nach Werder-Pleite zur Brust – „Brutal dämlich“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Diese Niederlage ist der erste herbe Nackenschlag für die Ambitionen von Borussia Dortmund. Drei Gegentreffer in den letzten sechs Minuten besiegeln gegen Werder Bremen (2:3) die erste Saisonniederlage.

Borussia Dortmund bringt eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit. Die Spieler wirkten komplett fassungslos. Nach Abpfiff ging Edin Terzic mit seinen Akteuren hart ins Gericht.

Borussia Dortmund völlig von der Rolle

Was in diesen sechs Minuten in den Spielern des BVB vor ging, wird Terzic in der kommenden Trainingswoche aufarbeiten müssen. Borussia Dortmund zeigte gegen Bremen keinesfalls das beste Spiel. Mit den eigenen Ambitionen hätte man das 2:0 dennoch ins Ziel bringen müssen.

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:3 (1:0)

Tore: 1:0 Brandt (45.+2), 2:0 Guerreiro (77.), 2:1 Buchanan (89.), 2:2 Schimdt (90.+3), Burke (90.+5)

Doch es kam anders. Lee Buchanan donnerte den Ball mit dem Außenrist in den Winkel – und startete die Aufholjagd. Es folgten ein Kopfballtor von Nicklas Schmidt und ein Kontertor von Oliver Burke, bei dem die Hintermannschaft alles andere als gut aussah.

Borussia Dortmund: Terzic spricht Probleme gnadenlos an

Nach dem erfolgreichen Saisonstart war es für den BVB der erste Dämpfer. Trainer Terzic redete nach Abpfiff auch gar nicht um den heißen Brei herum. „Absolut verdiente Niederlage. Wir haben kein gutes Spiel gemacht, es war eine sehr schwache Leistung von uns“, sagte er bei „Sky“.

Terzic nach Abpfiff mit Jude Bellingham. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Zu den Geschehnissen der letzten Minuten hatte er eine klare Meinung: „Wenn du in der 88. Minute 2:0 führst, musst du einfach das Spiel gewinnen. Auch wenn es kein gutes Spiel war“, so der Cheftrainer. „Wie wir uns dann die Tore fangen, ist brutal dämlich und brutal ärgerlich. Und jetzt stehen wir mit leeren Händen da.“

Borussia Dortmund: Altes Problem mit neuem Trainer?

Durch die letzte Saison unter Marco Rose zog sich bei Borussia Dortmund das Problem, dass man es selten schaffte, eine Serie von mehreren Siegen in Serie zu schaffen. Droht dieses Problem jetzt auch unter Edin Terzic?

Kommende Woche geht es für den Vizemeister in die Hauptstadt zur Berliner Hertha. Gegen den strauchelnden „Big-City-Club“ haben die Spieler einiges wieder gut zu machen. (mh)