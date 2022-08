Borussia Dortmund: Star-Comeback ging völlig unter! IHN haben die Fans lange vermisst

An dieses Spiel werden sich die Fans von Borussia Dortmund noch lange erinnern. Gegen Werder Bremen setzte es am Samstag eine historische Pleite. 2:3 verlor der BVB – obwohl man bis zur 89. Minute mit 2:0 geführt hatte.

Kollektives Entsetzen war auf den Rängen die Folge. So etwas hatten selbst hartgesottene Fans von Borussia Dortmund selten bis noch nie erlebt. Für einen Star war es doppelt bitter. Sein Comeback ging im Bremer Trubel nahezu unter.

Borussia Dortmund erlebt Debakel – Star leidet mit

Alles sah nach drei Punkten aus, dann schockte der Aufsteiger den BVB innerhalb von sechs Minuten. Während die Bremer vor ihren mitgereisten Fans feierten, hätte man auf der Südtribüne eine Stecknadel fallen hören können.

------------------------------

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:3 (1:0)

Tore: 1:0 Brandt (45.+2), 2:0 Guerreiro (77.), 2:1 Buchanan (89.), 2:2 Schimdt (90.+3), Burke (90.+5)

------------------------------

Betrübt sah auch Giovanni Reyna drein. Nach langer Verletzungspause hatte der US-Amerikaner sein Pflichtspiel-Comeback für Borussia Dortmund gegeben. Angesichts des Spielverlaufs geriet dieses aber völlig in den Hintergrund.

Borussia Dortmund: Reyna setzt gleich Akzente

Seit Anfang April hatte Reyna mit einer Muskelverletzung gefehlt. Im Saisonendspurt der vergangenen Saison konnte der US-Amerikaner ebenso wenig mitwirken wie zum Beginn der aktuellen Spielzeit.

Reyna ist wieder auf dem Platz. Foto: IMAGO/Revierfoto

In einem Testspiel stand er in der Vorbereitung immerhin bereits auf dem Feld, jetzt auch das Comeback auf der ganz großen Bühne. In der 62. Minute brachte ihn Edin Terzic für Jamie Bynoe-Gittens. Seine Klasse ließ er gleich in ein paar Aktionen aufblitzen – doch spielentscheidend wurde es nicht.

Borussia Dortmund: Bringt Reyna die Kreativität zurück?

Dennoch: Über Reynas Comeback freuen sich beim BVB alle. Der 19-Jährige soll die Kreativität ins Spiel der Borussia zurückbringen – vorausgesetzt er kann endlich länger fit bleiben.

--------------------------------

--------------------------------

Vergangene Saison fiel er zwei Mal lange mit einer Verletzung aus. Insgesamt absolvierte er lediglich zehn Ligaspiele, in denen er wenigstens noch zwei Tore und eine Vorlage beisteuern konnte. (mh)