Borussia Dortmund: Transfer-Absage! Juwel gibt BVB einen Korb – und wechselt HIERHIN

Eine Top-Adresse für die großen Talente des Fußballs – diesen Ruf hat Borussia Dortmund jüngst untermauert. Mit der Verpflichtung von Julien Duranville hat der BVB Stärke demonstriert und diverse Konkurrenten ausgestochen.

An anderer Stelle muss Borussia Dortmund allerdings eine Transfer-Schlappe einstecken. Ein Spieler, der seit einigen Wochen mit dem BVB in Verbindung steht, hat sich anders entschieden. Stattdessen wechselt er in den von Dortmundern kritisch beäugten Red-Bull-Kosmos.

Borussia Dortmund: Juwel sagt ab

Die Rede ist von Oscar Gloukh. Der 18-Jährige hatte im Sommer bei der U19-Europameisterschaft auf sich aufmerksam gemacht. Mit der israelischen Nationalmannschaft stürmte er bis ins Finale. Erst dort musste man sich England geschlagen geben.

Bereits damals wurde Borussia Dortmund mit Gloukh in Verbindung gebracht (Hier mehr Infos). Seit das Transferfenster im Januar wieder öffnete, ist das Gerücht wieder heißer geworden. Doch alle Spekulationen und Bemühungen waren umsonst. Gloukh hat dem BVB abgesagt.

Wechsel nach Salzburg

Stattdessen geht es für ihn nach Österreich. Dort schließt sich der Mittelfeldspieler RB Salzburg an. Das verkündete der Verein am Freitag (27. Januar). Rund sieben Millionen Euro legte Salzburg für seinen neuen Spieler auf den Tisch – Borussia Dortmund hatte jüngst für Duranville 8,5 Millionen Euro bezahlt.

„Er ist ein richtig guter Fußballer, der trotz seines jungen Alters schon sehr viel Verantwortung auf dem Platz übernimmt“, lobte RB-Sportdirektor Christoph Freund. Gloukh bekomme aber die nötige Zeit, sich an sein neues Umfeld anzupassen.

Borussia Dortmund schaut sich anderweitig um

Der BVB muss sich dagegen anders umsehen. Allerdings hat man neben dem bereits verpflichteten Duranville noch einen weiteren Kandidaten an der Angel. So gilt auch Ivan Fresneda als Wunschspieler der Bosse.

„The Athletic“ hatte zuletzt berichtet, dass sich Borussia Dortmund mit Real Valladolid bereits einig sei. Allerdings ist auch Arsenal London mit in der Verlosung. Jetzt liegt es am Spieler, sich zu entscheiden.