Borussia Dortmund: Anton-Verkündung löst Beben aus – Fans sprechen Drohung aus

Jetzt ist er endlich da. Seit Wochen war eigentlich klar, dass sich Waldemar Anton Borussia Dortmund anschließen würde. Die offizielle Verkündung erfolgte erst jetzt – nachdem der Innenverteidiger mit der Nationalmannschaft bei der EM ausgeschieden war.

Die Mitteilung von Borussia Dortmund und VfB Stuttgart löste ein erwartbares Beben aus (hier mehr zum Transfer). Im Schwabenland ist man auf seinen jetzt Ex-Kapitän gar nicht gut zu sprechen. Es hagelt eine Serie an Drohungen.

Borussia Dortmund schnappt sich Anton

Er war ein zentraler Baustein der Stuttgarter Erfolgsgeschichte im vergangenen Jahr. Während sich der BVB zum fünften Platz krebste, stürmte der VfB zur Vizemeisterschaft. Im Jahr zuvor hatten Anton und Co. nur durch die Relegation die Klasse halten können. Mit einem derartigen Lauf war nicht zu rechnen gewesen.

+++ Jude Bellingham: Brisantes Wiedersehen in Dortmund! Eskaliert die Lage? +++

Erwartbar landeten zahlreiche VfB-Profis auf den Listen anderer Vereine. Borussia Dortmund bedient sich bei Anton einer Ausstiegsklausel, die bei 22,5 Millionen Euro liegen soll. Im Ruhrgebiet soll er Mats Hummels beerben und mit Nico Schlotterbeck die BVB- und DFB-Innenverteidigung der Zukunft bilden.

Blanke Wut in Stuttgart

Während sich die schwarz-gelben Fans auf den neuen Mann freuen, herrscht in Stuttgart blanke Wut. Die Anhänger nehmen ihm nicht nur den Wechsel an sich, sondern das drumherum übel. Anfang des Jahres hatte der 27-Jährige noch seinen Vertrag verlängert, zudem in Interviews verlauten lassen, dass er keine Wechselabsichten hege.

„Aber dann kam Borussia Dortmund“, wie es Anton in der Mitteilung des BVB formulierte. Ein Schlag ins Gesicht der Schwaben, die sich von ihrem Kapitän verraten fühlen und ihn seit Wochen anfeinden.

Borussia Dortmund: Pikantes Wiedersehen

Schon jetzt ist klar: Das erste Wiedersehen für Anton mit dem VfB wird ein heißer Tanz. Und dieser steigt schon früh in der Saison: nämlich am 4. Spieltag. Dann reißt der BVB nach Stuttgart. Dementsprechend drohen einige Stuttgart-Fans Anton schon.

Mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

„Ich hoffe, du freust dich schon auf den 4. Spieltag. Du wirst gebührend mit ’nem dicken Pfeifkonzert verabschiedet“, schreibt einer bei „X“. „Freue dich aufs Pfeifkonzert an Spieltag 4“, heißt es ebenso. Und: „Den 4. Spieltag der kommenden Saison wird Waldemar ganz sicher nie vergessen.“