Jude Bellingham: Brisantes Wiedersehen in Dortmund! Eskaliert die Lage?

Eine Rückkehr der besonderen Art wartet auf Jude Bellingham. Am Mittwoch (10. Juli) trifft England im Halbfinale der Europameisterschaft auf die Niederlande. Spielort: Dortmund. Also dort, wo der Mittelfeldspieler zum Star reifte, ehe er sich Real Madrid anschloss.

Als wäre das der Geschichten noch nicht genug, hat sich die UEFA kurzfristig noch einen weiteren Geniestreich einfallen lassen. Bei seiner Dortmund-Rückkehr kommt es für Jude Bellingham zeitgleich zu einem höchst brisanten Wiedersehen. Ist der große Zoff unumgänglich?

Rückblick zum 4. Dezember 2021: Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München zum Spitzenspiel im eigenen Stadion. Geleitet wird die Partie von Felix Zwayer, der sich an diesem Abend in Dortmund keine Freunde macht. Der BVB verliert knapp mit 2:3 und wütet anschließend über einige Entscheidungen Zwayers.

Jude Bellingham, schon da unumstrittener Stammspieler bei der Borussia, platzte nach Abpfiff so richtig der Kragen. „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“, wetterte er beim norwegischen TV-Sender „Viaplay Football“.

Das Echo war enorm. Der Engländer spielte auf Zwayers Verstrickungen in den Schiedsrichterskandal um Robert Hoyzer an, unterstellte dem Referee Bestechlichkeit. Aufgrund der folgenden Anfeindungen legte Zwayer eine mehrwöchige Pause ein, sein Karriereende stand im Raum. Bis heute hat er zudem kein Dortmund-Spiel mehr geleitet.

Umso brisanter, dass sich die UEFA tatsächlich dazu entschieden hat, den 43-Jährigen mit der Leitung des England-Halbfinales zu beauftragen. Erstmals treffen Jude Bellingham und Felix Zwayer auf dem Rasen wieder aufeinander.

Ihr Umgang miteinander wird ganz genau beobachtet werden. In England wird man sicherlich schon die Stifte gespitzt haben, sollte eine Entscheidung gegen den Mittelfeldspieler und die „Three Lions“ gepfiffen werden.

Knall-Potenzial hat die Ansetzung in jedem Fall, besonders wenn die Engländer ausscheiden sollten. Jude Bellingham sollte sich dagegen zügeln. Wie damals nach seinen Zwayer-Aussagen wurde er bei dieser EM bereits mit einer Strafe belegt. Benimmt er sich erneut daneben, droht eine Sperre.