Borussia Dortmund – FC Villarreal im Live-Ticker: Star fehlt im Kader! Neuzugang feiert BVB-Debüt

Das fünfte Testspiel steht an und jetzt kommt der erst richtige Brocken! Der BVB trifft im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz auf den spanischen Erstligisten FC Villareal. Im Spiel Borussia Dortmund – FC Villarreal wird Nuri Sahin sehen, wie weit sein Team tatsächlich schon ist.

Nach Testspielen gegen die DEW21-Auswahl (7:1), Erzgebirge Aue (1:1), Pathum United (0:4) und Cerezo Osaka (3:2) dürfte die Partie gegen die Spanier richtig spannend werden. Villareal ist in ihrer Vorbereitung ähnlich weit wie der BVB. Für beide Teams könnte die Partie Borussia Dortmund – FC Villarreal ein interessantes Spiel werden.

Borussia Dortmund – FC Villarreal im Live-Ticker

Ein besonderer Blick dürfte auch auf die drei (fitten) Neuzugänge Waldemar Anton, Yan Couto und Pascal Groß gerichtet werden. Stehen sie gleich in der Startelf? Lässt Sahin seine vermeintliche erste Garde direkt von Beginn an? Wie schlägt sich der BVB gegen das spanische Top-Team? Alle Informationen zum Spiel findest du in unseren Live-Ticker, hier verpasst du keine Highlights und keine Tore – viel Spaß!

Borussia Dortmund – FC Villarreal: -:- (-:-)

Tore: /

++Live-Ticker aktualisieren++

17.35 Uhr: Die Aufstellung ist da – folgende Elf schickt Sahin zu Beginn auf den Rasen: Kobel – Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini – Groß, Nmecha, Reyna – Bynoe-Gittens, Haller, Adeyemi. Julian Brandt und Donyell Malen fehlen aus Gründen der Belastungssteuerung und stehen nicht im Kader.

16.46 Uhr: Etwas mehr als eine Stunde noch bis zum Anpfiff – in Kürze dürfte die BVB-Aufstellung folgen. Hier erfährst du, wo das Spiel live gezeigt wird.

15.30 Uhr: Auch ein weiteres Juwel steht laut übereinstimmenden Medienberichten auf dem Absprung: Paris Brunner zieht es offenbar zur AS Monaco nach Frankreich. In den vergangenen Monaten hatte der BVB sich mit dem jungen Stürmer nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können.

14.23 Uhr: Mit Blick auf den Test gegen Villareal wird ein BVB-Star im Aufgebot von Sahin fehlen: Youngster Tom Rothe steht vor einem Abgang zu Union Berlin. Der Linksverteidiger ist laut „Sky“ bereits aus dem Trainingslager abgereist und wird wohl in Kürze den Medizincheck in der Hauptstadt absolvieren. Mehr dazu hier.

Weitere News:

Dienstag, 06. August, 13.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen bei unserem Live-Ticker zum Testspiel Borussia Dortmund – FC Villareal. Für Schwarz-Gelb ist es der erste Test im Trainingslager. Anstoß ist um 18.00 Uhr.