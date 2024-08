Borussia Dortmund – FC Villarreal im Live-Ticker: Schwarz-Gelbes Comeback! BVB-Youngster drehen auf

Das fünfte Testspiel steht an und jetzt kommt der erst richtige Brocken! Der BVB trifft im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz auf den spanischen Erstligisten FC Villareal. Im Spiel Borussia Dortmund – FC Villarreal wird Nuri Sahin sehen, wie weit sein Team tatsächlich schon ist.

Nach Testspielen gegen die DEW21-Auswahl (7:1), Erzgebirge Aue (1:1), Pathum United (0:4) und Cerezo Osaka (3:2) dürfte die Partie gegen die Spanier richtig spannend werden. Villareal ist in ihrer Vorbereitung ähnlich weit wie der BVB. Für beide Teams könnte die Partie Borussia Dortmund – FC Villarreal ein interessantes Spiel werden.

Borussia Dortmund – FC Villarreal im Live-Ticker

Ein besonderer Blick dürfte auch auf die drei (fitten) Neuzugänge Waldemar Anton, Yan Couto und Pascal Groß gerichtet werden. Stehen sie gleich in der Startelf? Lässt Sahin seine vermeintliche erste Garde direkt von Beginn an? Wie schlägt sich der BVB gegen das spanische Top-Team? Alle Informationen zum Spiel findest du in unseren Live-Ticker, hier verpasst du keine Highlights und keine Tore – viel Spaß!

Borussia Dortmund – FC Villarreal: 2:2 (0:1, 0:2, 1:2, 2:2)

Tore: 0:1 Terrrats (30.), 0:2 Suarez (47.),1:2 Bynoe-Gittens (71.), 2:2 Sabitzer (107.)

++Live-Ticker aktualisieren++

120.Minute: Und dann ist Schluss – der BVB und Villareal trennen sich nach 120 Minuten 2:2. Damit geht unser Live-Ticker zum Test als auch das Trainingslager des BVB in Bad Ragaz langsam zu Ende. Am Freitag geht es zurück nach Dortmund, am Samstag wartet dann die Saisoneröffnung und der Test gegen Aston Villa. Bis dahin!

107.Minute: TOOOOOOOOOR FÜR DEN BVB! Da ist der Ausgleich – Sabitzer macht’s. Duranville setzt sich über links hervorragend durch, dribbelt in den Sechzehner und legt dann auf Sabitzer quer – der Österreicher hat keine Mühe und erzeilt den verdienten Ausgleich.

97.Minute: Der BVB ist engagiert und möchte den Ausgleich unbedingt – bislang blieben alle Versuche jedoch erfolglos. Die Spanier konzentrieren sich derweil auf mögliche Konter.

90.Minute: Das dritte Viertel endet mit einem knappen Rückstand – kann der BVB im letzten Viertel noch ausgleichen oder gar das Spiel noch drehen?

76.Minute: Weitere Wechsel bei Schwarz-Gelb! Bensebaini, Nmecha, Reyna, Bynoe-Gittens und Adeyemi gehen vom Platz, Özcan, Duranville, Sabitzer, Kabar und Campbell sind nun im Spiel.

71.Minute: TOOOOOR FÜR DEN BVB! Jamie Bynoe-Gittens setzt vor dem Sechzehner zum Dribbling an und schließt humorlos ab – der Youngster schweißt das Spielgerät in die lange Ecke. Eine tolle Aktion des Flügelstürmers!

61.Minute: Weiter gehts mit der zweiten Halbzeit und dem dritten Viertel. BVB-Coach Sahin wechselt gleich viermal. Kobel, Schlotterbeck, Groß und Haller verlassen den Platz, Meyer, Anton, Can und Moukoko kommen in die Partie. Mit Anton feiert der nächste Neue also sein BVB-Debüt.

60.Minute: Jetzt zappelt der Netzt im Tor der Spanier, Süle trifft nach einer Ecke von Großs zum 1:2 – allerdings gab es zuvor ein Foul von Haller am Villarreal-Keeper und dies pfeift der Unparteiische ab. Es bleibt auch nach zwei Vierteln beim 0:2 aus BVB-Sicht.

47.Minute: TOOR FÜR VILLARREAL! 2:0 für die Spanier! Nach einer Flanke aus dem Halbfeld schläft die schwarz-gelbe Hintermannschaft, Dennis Suarez schnappt sich den Ball und schiebt aus knapp 7 Metern ein – da hat der BVB gepennt!

31. Minute: Das ist für den Comebacker, der sein erstes Spiel nach seiner Verletzung bestreitet, enorm bitter. Mittlerweile hat der Schiedsrichter die zweiten 30 Minuten angepfiffen.

30.Minute: TOR FÜR VILLARREAL! Kurz vor Ende des ersten Viertels gehen die Spanier in Führung. Ramy Bensebaini spielt einen katastrophalen, viel zu kurzen Rückpass auf Kobel. Villarreal-Angreifer Ramon Terrats fängt die Kugel ab und muss nur noch einschieben – bitter für den BVB!

20. Minute: Es bleibt ein munteres Spiel bei enormen hochsommerlichen Temperaturen. Beide Mannschaft sind um offensive Möglichkeiten bemüht, ein Tor ist allerdings noch nicht dabei herausgesprungen.

3.Minute: Die erste dicke Chance auf beiden Seiten. Erst trifft Villareal das Aluminium, dann schaltet der BVB über Groß und Adeyemi schnell um. Letztlich kommt der Ball zu Bynoe-Gittens, der das Spielgerät knapp am Tor vorbei setzt. Es geht gut los!

1.Minute: Es geht es los, der Ball rollt! BVB-Kapitän heute ist Nico Schlotterbeck. Rein in die Partie.

18.20 Uhr: Die Partie gegen Villareal wird heute etwas unüblich über die Bühne gebracht. Statt zwei Halbzeiten a 45 Minuten wird heute in vier Vierteln a 30 Minuten gespielt. In zehn Minuten rollt dann der Ball in Altach.

17.45 Uhr: Noch knapp 45 Minuten bis zum Anpfiff – in Kürze kommen die beiden Teams auf den Rasen.

17.35 Uhr: Die Aufstellung ist da – folgende Elf schickt Sahin zu Beginn auf den Rasen: Kobel – Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini – Groß, Nmecha, Reyna – Bynoe-Gittens, Haller, Adeyemi. Julian Brandt und Donyell Malen fehlen aus Gründen der Belastungssteuerung und stehen nicht im Kader.

16.46 Uhr: Etwas mehr als zwei Stunden noch bis zum Anpfiff – in Kürze dürfte die BVB-Aufstellung folgen. Hier erfährst du, wo das Spiel live gezeigt wird.

15.30 Uhr: Auch ein weiteres Juwel steht laut übereinstimmenden Medienberichten auf dem Absprung: Paris Brunner zieht es offenbar zur AS Monaco nach Frankreich. In den vergangenen Monaten hatte der BVB sich mit dem jungen Stürmer nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können.

14.23 Uhr: Mit Blick auf den Test gegen Villareal wird ein BVB-Star im Aufgebot von Sahin fehlen: Youngster Tom Rothe steht vor einem Abgang zu Union Berlin. Der Linksverteidiger ist laut „Sky“ bereits aus dem Trainingslager abgereist und wird wohl in Kürze den Medizincheck in der Hauptstadt absolvieren. Mehr dazu hier.

Weitere News:

Dienstag, 06. August, 13.15 Uhr: Einen wunderschönen guten Nachmittag und herzlich willkommen bei unserem Live-Ticker zum Testspiel Borussia Dortmund – FC Villareal. Für Schwarz-Gelb ist es der erste Test im Trainingslager. Anstoß ist um 18.30 Uhr.