Borussia Dortmund: Profi spielt plötzlich wie ausgewechselt – darf er jetzt doch bleiben?

Kaum eine Woche ist es her, da machte eine Nachricht über mögliche Abgänge bei Borussia Dortmund die Runde. Die Verantwortlichen, so hieß es, wollten ein Trio aus deutschen Nationalspielern bei einem entsprechenden Angebot am liebsten loswerden.

Unter den Namen fand sich auch Julian Brandt wieder. In drei Jahren bei Borussia Dortmund konnte Brandt bisher nicht nachhaltig überzeugen. Doch plötzlich tritt der Mittelfeldspieler wie ausgewechselt auf. Steigen seine Chancen auf einen Verbleib?

Borussia Dortmund: Nach „Bild“-Berichten – Brandt brilliert

25 Millionen Euro überwies der BVB 2019 an Bayer Leverkusen. Den hohen Erwartungen konnte Brandt seitdem nicht nachhaltig gerecht werden. Auf geniale Auftritte folgten immer wieder Schwächephasen. Die „Bild“ berichtete daher unlängst, der Spieler dürfe Dortmund bei einem passenden Angebot verlassen.

Seit die Gerüchte in der Welt sind, scheint Brandt eine Schippe draufgelegt zu haben. In Stuttgart sicherte er mit einem Joker-Doppelpack drei Punkte. Und auch am Osterwochenende zeigte er sich gegen den VfL Wolfsburg in beeindruckender Form.

Julian Brandt zeigte auch gegen Wolfsburg ein starkes Spiel. Foto: IMAGO/Eibner

Borussia Dortmund: Brandt leitet Torflut ein

In einem bemerkenswerten Spiel gegen die Wölfe steuerte Brandt zwei Vorlagen bei. Zunächst servierte er eine Ecke punktgenau für Debütant Tom Rothe. Der Linksverteidiger köpfte zum 1:0 ein und brachte den BVB ins Rollen.

14 Minuten später stand es 5:0. In Halbzeit zwei legte der BVB nach. Nach Zuspiel von Marco Reus setzte Brandt Torjäger Erling Haaland direkt in Szene. Der Norweger verwandelte zum sechsten BVB-Streich. Darüber hinaus sprühte Brandt voller Spielfreude, setzte seine Kollegen immer wieder in Szene.

Borussia Dortmund: Wie geht es für Brandt weiter?

In Dortmund hat Brandt noch einen Vertrag bis 2024. Gelingt ihm nun doch noch der Durchbruch? Mit den beiden Spielen dürfte der 25-Jährige jedenfalls einige Pluspunkte gesammelt haben. In den restlichen Partien muss er nun Konstanz beweisen.

Vier Spiele verbleiben noch, in denen er weiter Eigenwerbung betreiben kann. Nächste Woche tritt Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München an. Danach klingt die Saison mit Spielen gegen Fürth, Bochum und Berlin aus. (mh)