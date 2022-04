Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Als die Fans DAS sehen, gibt es kein Halten mehr! „Heule gleich“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Es waren 24 Minuten zwischen Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg gespielt, da verwandelte sich das Westfalenstadion in ein Tollhaus. Nach eigener Ecke ging der BVB vor heimischem Publikum in Führung.

Was den ersten Treffer bei Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg so besonders machte, war der Torschütze. Dieser hieß Tom Rothe und absolvierte gerade seinen ersten Bundesligaeinsatz.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Debütant trifft sofort

Als der BVB die Aufstellung für diesen 30. Spieltag bekannt gab, staunten die Fans nicht schlecht. Auf der linken Abwehrseite tauchte erstmals der Name Rothes auf. Bisher kannten ihn nur echte Kenner der Borussia, spielt er sonst doch für die U19.

Rothe jubelt vor der Süd. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Doch das irre Verletzungspech der Dortmunder spülte ihn in die Profi-Mannschaft. Dass er als Verteidiger auch Torgefahr ausstrahlt, zeigte er in jener 24. Minute. Nach einer Ecke von Julian Brandt stieg Rothe am kurzen Pfosten in die Luft und köpfte die Kugel rein.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Fans völlig außer sich

Das alles fand auch noch vor der Südtribüne statt. Rothe sprintete in Richtung Werbebande, ließ sich von Fans und Mitspielern gebührend feiern. Nach nur wenigen Minuten war er bereits im Oberhaus angekommen. Im Netz überschlugen sich die Reaktionen der Fans:

„Rothe mit dem 1:0 für den BVB. Bisschen kitschig, aber wird hier gerne genommen.“

„Heule gleich.“

„Tom Rothe bei seinem Debüt vor der Süd mit dem Treffer. Was für eine Geschichte!“

„Ich freue mich sooo sehr für Rothe.“

„Zu geil der Typ.“

„Da muss ein 17-Jähriger dem #BVB wieder Dampf machen.“

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: BVB fertigt Wölfe im ersten Durchgang ab

Rothes Treffer war der Auftakt für eine wilde Phase im Dortmunder Stadion. Axel Witsel, Manuel Akanji, Emre Can und Erling Haaland erhöhten noch vor der Pause auf 5:0! Die Wolfsburger von Florian Kohfeldt sahen tatenlos zu. (mh)