Borussia Dortmund: Üble Attacke in Stuttgart! Fan brutal überfallen

Grausame Attacke beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund in Stuttgart!

Ein Anhänger des Dortmunder Gehörlosen-Fanklub ist vor dem Spiel Borussia Dortmund – VfB Stuttgart auf dem Weg zum Stadion überfallen worden.

Borussia Dortmund: Fan in Stuttgart überfallen – Banner geklaut

Ein Fan aus dem „Deaf BVB-Fanclub“ befand sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel, als er plötzlich von mehreren Personen angegriffen wurde. Bei Instagram teilte der Fanclub das blutige Gesicht des Mitglieds nach der Attacke und schrieb: „Kranke Welt! Wieso greift jemand aus Stuttgart unsere Mitglieder an? Unser beliebtes Banner, das überall zu sehen ist, wurde gestohlen.“

In einer weiteren Stellungnahme schrieb der Fanclub: „Unser Mitglied befand sich mit einem Freund auf dem Weg zum Stadion, da er noch nie da war und sich nicht auskannte, ist er mit unserem Banner über die Schulter an der Porsche Unterführung (Canstätter Tribüne) in Richtung Treppen gelaufen. (...) Plötzlich kamen Schläge aus dem Nichts. Er hat sich zusammengekrümmt und nur versucht, das Banner vor dem Raub zu schützen. (...) Die anwesenden Menschen und Ordner haben nur zugeschaut und nicht eingegriffen.“

Mit Security sei er schließlich zum Gästeblock gegangen. Die erste Halbzeit sah er noch im Stadion, dann verließ er den Block aber aufgrund zu starker Schmerzen.

----------------------------------------

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

-----------------------------------------

Borussia Dortmund bestätigt üblen Vorfall

Der BVB bestätigte gegenüber der „Bild“ den Vorfall. Ein Sprecher des VfB Stuttgarts erklärte, dass die Fan-Projekte beider Klubs bereits informiert seien und im Austausch stünden.

+++ Borussia Dortmund: Marco Rose platzt wegen IHM der Kragen – „Diskussion war eine Farce“ +++

Der „Deaf BVB-Fanclub“ ist bei fast jedem Heim- und Auswärtsspiel dabei, ihr Banner mit der Aufschrift „BVB Supporters Deaf – Ein Leben lang schwarz und gelb“ ist bei den BVB-Spielen immer wieder zu sehen. (fs)