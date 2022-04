Borussia Dortmund: Marco Rose platzt wegen IHM der Kragen – „Diskussion war eine Farce“

2:0 gewonnen, drei Punkte mitgenommen und einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation gemacht – und dennoch war die Stimmung bei Borussia Dortmund gedrückt.

Beim Spiel gegen den VfB Stuttgart mussten gleich mehrere Profis von Borussia Dortmund das Spielfeld verletzt verlassen. Wasser auf den Mühlen der Kritiker, die ein Problem in der Medizinabteilung sehen. Marco Rose platzte nach Abpfiff der Kragen.

Borussia Dortmund: Problem in der medizinischen Abteilung?

Gio Reyna verließ unter Tränen das Feld, Mahmoud Dahoud hielt sich die Schulter und in der Halbzeit blieb Mats Hummels in der Kabine – die Verletzungssorgen schlugen wieder knallhart zu. Doch Rose wollte sich nicht darauf einlassen, dass es ein medizinisches Problem im BVB-Team gebe.

„Ihr könnt uns glauben, wir sind mega professionell aufgestellt“, erklärte er zu später Stunde am DAZN-Mikrofon von Laura Wontorra. Dabei nahm er auch Bezug auf das unter der Woche kommunizierte Ende von Physiotherapeut Thomas Zetzmann beim BVB.

+++ Borussia Dortmund: Rose gesteht Fehler bei Moukoko ein – „Den Schuh ziehe ich mir an“ +++

Borussia Dortmund: Rose nimmt Mitarbeiter in Schutz

Die Borussia bekräftigte, dass Zetzmann den Klub wegen persönlicher Gründe und nicht wegen der Verletztenmisere verlassen werde. „Die Diskussion um unsere Physiotherapeuten unter der Woche war eine Farce“, polterte Rose.

Physiotherapeut Thomas Zetzmann. Foto: imago images / Team 2

„Zetze“ sei seit 16 Jahren im Klub ein herausragender Physiotherapeut. „Und dann wird er mit den Verletzungen in Verbindung gebracht. Ne“, ärgerte sich der Übungsleiter. Stattdessen nahm er die Ärzte und Athletiktrainer in die Pflicht. Erst dann kämen in der Kette die Physios. „Es ist mir wichtig, dass wir das hier noch einmal klarstellen können“, erklärte Rose.

Borussia Dortmund auf der Suche nach Lösungen

Dennoch weiß auch der Trainer, dass sich bei Borussia Dortmund etwas ändern muss. Vor Kurzem hatte der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl bereits durchblicken lassen, dass man die Situation analysiere und nach Verbesserungen suche.

----------------------------------------

Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

-----------------------------------------

Besonders bitter war für die Dortmunder die erneute Verletzung von Reyna. Der junge US-Amerikaner humpelte weinend vom Platz. Auch den Fans zerriss dieser Anblick das Herz (Hier liest du einige der Reaktionen). (mh)