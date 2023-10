Borussia Dortmund – Union Berlin: Chaos vorprogrammiert! DAS müssen BVB-Fans jetzt wissen

Wer am Samstagmittag (7. Oktober) zum Spiel Borussia Dortmund – Union Berlin fahren will, der wird etwas mehr Zeit mitbringen müssen. Die Verkehrssituation rund um das Stadion ist unübersichtlich, Straßen und Bahnstrecken sind gesperrt.

Wir sagen dir, was du als Fans von Borussia Dortmund und Union Berlin jetzt wissen musst, wenn du zum Signal Iduna Park kommen willst.

Borussia Dortmund – Union Berlin: SO kommst du zum Stadion

Die Bahnstrecke zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und dem Stadion ist aufgrund von Sanierungsmaßnahmen gesperrt und auch Bundestraße B1 ist auf einem Teilstück gesperrt. Die Besucher können also nicht auf den gewohnten Wegen den Signal Iduna Park erreichen.

Bis zum 8. Oktober werden die Schienen, Schwellen und Schotter saniert, der Signal Iduna Park wird in dieser Zeit lediglich von der RB 53 Aus Iserlohn/Schwerte angefahren.

Die Züge der Linie RE 57 (DB Regio) zwischen Dortmund Hbf. und Fröndenberg werden umgeleitet. Der Halt Dortmund-Hörde entfällt, ersatzweise halten die Züge in Witten Hbf. und Schwerte (Ruhr).

Die Züge der Linien RB 53 (DB Regio) und RB 59 (eurobahn) fallen zwischen Dortmund Hbf. und Dortmund-Hörde aus. Als Ersatz fahren Busse mit allen Halten. Außerdem kann die U-Bahn-Linie U41 genutzt werden.

Die Züge der Linie RB 52 (DB Regio) fallen zwischen Dortmund Hbf. und Herdecke aus. Als Ersatz fahren Busse, die alle Halte anfahren.

Borussia Dortmund empfiehlt den Fans eine alternative Route zu wählen. Von den Haltestellen Dortmund-Hbf., Dortmund-Möllerbrücke (S4) sowie Dortmund-Hörde ist das Stadion fußläufig oder mit der Stadtbahn/Schienenersatzverkehr erreichbar.

So kommst du mit dem Auto zum Stadion

Wer mit dem Auto anreisen will, muss Folgendes beachten: Zwischen der B236 und Semerteichstraße (Fahrtrichtung Bochum) ist die B1 komplett gesperrt. Erst ab Montag (9. Oktober) soll die Strecke wieder freigegeben werden.

Die Empfehlung des BVB: „Fans aus Berlin, die über die A2 anreisen, sollten ab dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest auf die A45 in Richtung Süden fahren. Am Autobahnkreuz Dortmund-West gelangen sie dann auf die A40/B1 in Richtung Dortmund. Diese Route wird auch anderen Anreisenden aus Richtung Osten (A2) und Norden (A1) empfohlen.“

Außerdem weist Borussia Dortmund auf die zahlreichen P+R-Parkplätze in der Stadt hin. Von diesen erreiche man den Signal Iduna Park mit dem ÖPNV.