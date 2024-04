Borussia Dortmund: Remis gegen Leverkusen hat bittere Folgen – Terzic muss reagieren

Das Spiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen dürfte ein Kandidat für den Bundesligarückblick am Saisonende sein. Als die BVB-Fans bereits den scheinbar sicher geglaubten Heimsieg gegen den Spitzenreiter feierten, köpfte Bayer-Verteidiger Josip Stanisic in der 97. Minute mitten ins Dortmunder Herz zum 1:1-Ausgleich. Für den BVB war das jedoch nicht die einzige bittere Nachricht an diesem Sonntagabend.

Mit Ian Maatsen und Emre Can sahen gleich zwei Dortmunder Stammspieler ihre fünfte Gelbe Karte. Damit werden sie im nächsten Spiel fehlen. Der Gegner: Ausgerechnet RB Leipzig. Die Sachsen stehen nach diesem Spieltag zwei Punkte vor Borussia Dortmund. Durch die Ausfälle von Maatsen und Can wird das Spiel in Leipzig nun zur Mammutaufgabe!

Borussia Dortmund: Maatsen schwer zu ersetzen

Vor allem der Ausfall von Linksverteidiger Ian Maatsen wird für den BVB schwer zu kompensieren sein. Die 22-jährige Leihgabe vom FC Chelsea ist nach seiner Ankunft im Winter voll eingeschlagen. Ursprünglich als Ersatz gekommen für den beim Afrika-Cup verweilenden Ramy Bensebaini, hat sich der Niederländer auf der linken Seite festgespielt und ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Ihn zu ersetzen wird vor allem deswegen schwierig, weil auf der Linksverteidiger-Position keine anderen Optionen zur Verfügung stehen. Ramy Bensebaini, die Nummer zwei auf dieser Position, fällt bis Saisonende aus. BVB-Trainer Edin Terzic wird sich etwas einfallen lassen müssen. Möglich wäre ein Wechsel von Julian Ryerson auf die linke Seite.

BVB will vierten Platz zurückerobern

Auf Kapitän Emre Can wird Terzic derweil ebenfalls verzichten müssen. Mit Salih Öczan, Felix Nmecha und Marco Reus stehen allerdings gute Alternativen zur Verfügung. Auf dieser Position wird sich der BVB-Trainer also weniger Sorgen machen müssen.

Für Borussia Dortmund geht es in Leipzig derweil darum, im direkten Duell den vierten Platz zurückzuerobern. Zwar wird der fünfte Tabellenrang aller Voraussicht ebenfalls für die Qualifikation für die Champions League reichen, jedoch dürfte vor allem den Dortmunder Fans daran gelegen sein, am Saisonende auf dem vierten Platz und somit vor RB Leipzig zu landen.