Borussia Dortmund macht es offiziell – Klub-Legende wird befördert

Diese Nachricht dürfte jedem BVB-Fan gefallen: Marcel Schmelzer wird zur neuen Saison Co-Trainer der U23 von Borussia Dortmund. Das gab der Klub am Freitag (3. Mai) offiziell bekannt.

Schmelzer, der seine komplette Karriere als Fußball-Profi bei Borussia Dortmund verbrachte, steigt damit von der U17 in die U23 auf. Wie der Verein mitteilte, unterschrieb die BVB-Legende einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Borussia Dortmund: Schmelzer steigt in die U23 auf

Im Sommer 2022 beendete Schmelzer nach langen Knie-Problemen seine aktive Profi-Karriere, nur ein Jahr später stieg er bei Borussia Dortmund als Co-Trainer der U17 ein. Im Sommer folgt nun die Beförderung von Schmelzer. Der 36-Jährige wird Co-Trainer von Jan Zimmermann in der U23 des BVB.

Der neue BVB-Geschäftsführer Lars Ricken erklärt: „Wir wollen nicht nur unsere Spieler, sondern auch unsere Trainer weiterentwickeln. Marcel wird mit seiner großen Erfahrung im Profifußball und seiner engagierten Arbeit im Nachwuchsbereich eine erstklassige Ergänzung des Trainerstabs unserer U23 sein.“

Und auch U23-Coach Zimmermann freut sich über die Nachricht: „Marcel wird uns durch sein Fußball-Wissen inhaltlich noch einmal einen anderen Blickwinkel ermöglichen und passt auch menschlich sehr gut zu uns.“

Schmelzer soll sich in seiner neuen Position auf „die Arbeit mit den sehr jungen Talenten der U23, deren Weiterentwicklung und ihre Heranführung an den Profifußball“ fokussieren, heißt es in der Pressemitteilung von Borussia Dortmund.

„Mir war schon lange klar, dass ich den Schritt unbedingt gehen möchte“

„Mir war schon lange klar, dass ich den Schritt in den Erwachsenen-Fußball unbedingt gehen möchte. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit, denn unsere U23 ist eine interessante Mannschaft mit vielen jungen Talenten“, betont die BVB-Legende.

Schmelzer stand in seiner aktiven Profi-Karriere in 367 Pflichtspielen für Borussia Dortmund auf dem Platz. Mit dem BVB gewann er zwei Meisterschaften und streckte dreimal den DFB-Pokal in die Höhe. Von 2016 bis 2018 war er Kapitän von Borussia Dortmund.