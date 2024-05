Borussia Dortmund: Terzic verkündet Rückschlag für BVB-Star

Am Mittwoch (1. Mai) stand er zur Überraschung vieler plötzlich wieder im Kader, seine Verletzung heilte doch besser als gedacht. Nun folgt aber der nächste kleine Rückschlag. Die Rede ist von BVB-Star Sebastien Haller.

Der Ivorer wird am Samstag (4. Mai) gegen den FC Augsburg nicht im Kader von Borussia Dortmund stehen. Das teilte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit.

Borussia Dortmund: Haller muss gegen Augsburg erneut aussetzen

Erst wenige Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain kehrte Sebastien Haller ins Training zurück, am Mittwochabend stand er überraschend sogar wieder im Kader. Hallers Sprunggelenksverletzung war beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (13. April) wieder aufgebrochen, nach zwei Wochen meldete sie sich aber wieder zurück.

Gegen Paris Saint-Germain kam er nicht zum Einsatz. Trainer Edin Terzic wechselte stattdessen Youssoufa Moukoko kurz vor Schluss für Niclas Füllkrug ein – und das wohl aus einem guten Grund. „Sebastien Haller hat sich schon am Mittwoch während des Warmmachens und beim Spiel nicht so gut gefühlt“, berichtete Terzic jetzt.

„Werden kein Risiko eingehen“

Und die Folge ist auch klar: „Da werden wir kein Risiko eingehen.“ Gegen den FC Augsburg wird Haller also noch einmal zusehen müssen. Terzic zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Ivorer schon im Rückspiel gegen PSG am Dienstag (7. Mai) wieder in den Kader zurückkehrt.

Darüber hinaus gibt es im Vergleich zum Champions-League-Spiel keine Veränderung. „Da hat sich Gott sein Dank nicht so viel verändert. Wir sind ganz gut durchgekommen durch das Spiel am Mittwoch“, so Terzic. Lediglich Ramy Bensebaini und Julien Duranville fallen weiterhin aus.