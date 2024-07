Borussia Dortmund: Fans sitzen auf heißen Kohlen – jetzt könnte es endlich so weit sein

In wenigen Tagen beginnt auch bei Borussia Dortmund die Vorbereitung auf die neue Saison. Der Großteil des Kaders wird unter dem neuen Trainer Nuri Sahin dann ordentlich ins Schwitzen kommen. Bevor es so weit ist, brennt den schwarz-gelben Anhängern eine Frage aber unter den Nägeln.

Unlängst hatte Hans-Joachim Watzke eine Transfer-Offensive von Borussia Dortmund angekündigt. Trotz zahlreicher Gerüchte (die du alle hier findest) gab es bisher keine offizielle Verkündung. Das könnte sich jetzt ändern.

Borussia Dortmund baggert an mehreren Stars

Die heißesten BVB-Gerüchte führten bisher nach Stuttgart. Neben Serhou Guirassy wird höchstwahrscheinlich auch Waldemar Anton seinen Weg nach Dortmund finden. Auch Pascal Groß (aktuell bei Brighton unter Vertrag) soll ein heißer Kandidat sein.

Lediglich: Offiziell verkündet hat Borussia Dortmund noch keinen der Transfers – und spannt seine Fans damit ordentlich auf die Folter. Die Gründe dafür sind naheliegend. Urlaub und Europameisterschaft dürften eine große Rolle spielen.

EM für Deutschland gelaufen

Sowohl Anton als auch Groß verweilten die vergangenen Wochen im DFB-Quartier in Herzogenaurach. Beide Spieler waren von Julian Nagelsmann in den EM-Kader berufen worden. Hätte die Borussia in dieser Zeit eine Transfer-Bombe platzen lassen, wäre es mit einem ruhigen Turnier-Verlauf vorbei gewesen.

Dieses „Problem“ ist nun aber aus der Welt. Deutschland schied im Viertelfinale gegen Spanien höchst dramatisch aus. Die Spieler können jetzt wieder nach Hause reisen – oder nach Dortmund fahren, um ihre neuen Verträge zu unterschreiben. Ebenso dürfte sich Serhou Guirassy langsam aus dem Urlaub zurückmelden, um den Wechsel zum BVB zu finalisieren.

Borussia Dortmund: Was passiert noch?

Und sonst? Nach der EM könnte noch ein größerer Umbruch starten. Donyell Malen gilt seit Längerem als Wechselkandidat. Nach seinen Leistungen für die Niederlande bei der EM dürften sich einige Interessenten finden.

Das wiederum würde auch Borussia Dortmund mehr finanziellen Spielraum verpassen. Beispielsweise gilt Rayan Cherki von Olympique Marseille als weiteres Transferziel. Ihn könnte man sich dann locker leisten.