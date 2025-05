Jadon Sancho: Transfer-Wende? Plötzlich könnte alles ganz anders kommen

Also doch: Für Jadon Sancho klappt es offensichtlich auch außerhalb von Dortmund. In diesem Jahr konnte der Engländer zumindest im Ansatz wieder an seine Topleistungen anknüpfen. Zwar nicht in der Konstanz wie zu seinen besten Zeiten beim BVB, doch punktuell lieferte er immer wieder starke Auftritte – im Trikot des FC Chelsea.

Besonders in einem entscheidenden Spiel glänzte Sancho: Auch dank seiner Leistung gewann Chelsea zuletzt die Conference League. Der 25-Jährige machte dort höchstpersönlich mit einem wunderschönen Schlenzer den Deckel drauf – beim letztendlich souveränen 4:1-Erfolg gegen Betis Sevilla. Doch eine Frage bleibt: Welches Trikot wird Jadon Sancho im nächsten Jahr tragen?

Jadon Sancho: Zukunft beim FC Chelsea?

Lange Zeit schien unklar, ob der FC Chelsea Sancho dauerhaft verpflichten würde. Ja, der Engländer zeigte immer wieder gute Ansätze, doch konstant über die gesamte Saison lieferte er nicht. Immerhin kommt Sancho aber in der aktuellen Spielzeit auf fünf Tore und zehn Vorlagen in 42 Spielen.

Hinzu kommt jetzt der starke Auftritt im Conference-League-Finale. Wie der „kicker“ berichtet, scheint dies die Vereinsverantwortlichen von Chelsea überzeugt zu haben. Auch Transferexperte Fabrizio Romano meldete, dass der Klub bereits in Gesprächen mit den Beratern Sanchos sei. Ziel ist es, das Gehalt des Engländers anzupassen – ein Schritt, der darauf hindeutet, dass sich Chelsea langfristig mit Sancho plant.

Kaufpflicht bei Sancho bereits aktiviert

Klar ist: Die Kaufpflicht für Jadon Sancho wurde bereits aktiviert. Chelsea musste den 25-Jährigen für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro von Manchester United verpflichten. Es schien lange eine Option gewesen zu sein, dass die Blues sich aus dieser Klausel herauskaufen. Doch daran denkt offenbar niemand mehr.

Nun bleibt es zu hoffen, dass Jadon Sancho in London sein Glück findet. Nach seinem missglückten Transfer zu Manchester United im Sommer 2021 für 85 Millionen Euro, bei dem er nie wirklich Fuß fassen konnte, schien es eine Zeit lang, als würde es für ihn nicht mehr bergauf gehen. Doch die jüngsten Entwicklungen bieten für ihn eine neue Chance, wieder aufzublühen.