Ex-BVB-Star sorgt für Schiedsrichter-Eklat – Länderspiel artet völlig aus

Was für ein heftiger Nackenschlag für einen Ex- und einen aktuellen BVB-Star! Während die Europameisterschaft in Deutschland schon auf die Viertelfinalspiele zusteuert, hechelt die Copa América noch etwas hinterher. Das Turnier, das derzeit in den USA stattfindet, ist gerade dabei, die Gruppenphase abzuschließen.

Im Fokus steht natürlich das Gastgeberland, das in zwei Jahren auch die WM mitorganisiert. Eigentlich wollte die Mannschaft um Ex-BVB-Star Christian Pulisic und Dortmund Profi Gio Reyna daher für Furore sorgen. Aber das genau Gegenteil ist der Fall. Stattdessen verabschiedet sich das Team mit einem Eklat.

Böses Erwachen für BVB-Spieler

Mit einem Sieg gegen Bolivien waren die Amerikaner ins Turnier gestartet und legten damit augenscheinlich den Grundstein für das Weiterkommen. Aber nichts da! Schon im zweiten Spiel gab es die dicke Überraschung. Panama besiegte die USA mit 2:1 und sorgte damit für Entsetzen beim Gastgeber.

Im letzten Spiel brauchten Pulisic, Reyna und Co. also zwingend Punkte. Einziges Problem: Es ging gegen den haushohen Favoriten Uruguay. Und es kam, wie es kommen musste. Uruguay besiegte die USA mit 1:0 und die Amerikaner schieden als Gruppendritter aus.

Heftiger Disput mit Schiedsrichter

Seine Nerven gar nicht unter Kontrolle hatte beim Ausscheiden Ex-BVB-Star Christian Pulisic. Der Offensiv-Spieler geriet heftigst mit Schiedsrichter Kevin Ortega aneinander. Während der Partie echauffierte sich Pulisic lautstark über einige strittige Szenen, schrie dem Offiziellen dabei lautstark ins Gesicht.

Richtig kurios wurde es dann nach Abpfiff. Nachdem das Ausscheiden besiegelt war, ging Pulisic auf das Schiedsrichtergespann zu. Aufnahmen von „Fox Sport“ belegen, dass er dabei mit seinen Händen in die Richtung der Schiris gestikulierte. In Amerika glaubt man, dass Pulisic insbesondere Ortega sarkastisch darauf hinweisen wollte, dass er ruhig mit den Uruguayern feiern könne. Der Mailand-Star fühlte sich schlicht verschaukelt.

Dennoch ging er weiter auf die Unparteiischen zu, um ihnen die Hand zu geben. Während einer der Linienrichter einschlug, verweigerte Ortega Puslic nach all den Eskapaden den Handschlag! Demonstrativ verschränkte er die Hände hinter dem Rücken, als der Amerikaner vor ihm stand.

Ex-BVB-Star komplett bedient

Eine Szene, die im Nachgang für reichlich Wirbel sorgte – wohl auch, weil es nicht das erste Mal ist, dass Ortega in strittige Spiele verwickelt ist. Es hilft aber alles nichts. Pulisic, Reyna und das US-Team sind blamabel ausgeschieden.