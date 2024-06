Borussia Dortmund: Irrer Auftritt! Fans schlackern mit den Ohren – und haben eine große Forderung

Das ist mal ein fettes Ausrufezeichen! Bei der EM 2024 dreht ein Geheimfavorit am letzten Spieltag mal so richtig auf. Mit einem furiosen 3:2-Sieg schnappt sich Österreich in Gruppe D sensationell den Gruppensieg vor Frankreich. Die tragende Rolle spielt dabei ein Star von Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer.

+++ Wildert Dortmund in Stuttgart? Kader-Planer Mislintat haut auf den Tisch +++

Sabitzer hatte bereits beim BVB in den vergangenen Monaten mächtig aufgedreht, sich als vielleicht bester und wichtigster Saison-Zugang präsentiert. Für sein Heimatland legt er jetzt nochmal eine Schippe drauf. Damit nährt er auch die Hoffnungen bei Borussia Dortmund auf eine außergewöhnliche Spielzeit.

Borussia Dortmund: Sabitzer brilliert bei der EM

Es war der Schlusspunkt einer verrückten Partie, die am Ende der Europameisterschaft vermutlich ein heißer Kandidat für das beste Spiel des Turniers sein wird. Kurz nachdem die Niederlande zum 2:2 ausgeglichen hatte, leitete Österreich den nächsten Angriff ein.

Auch spannend: Wut wird immer größer! Bald könnte es richtig krachen

Marcel Sabitzer trieb den Ball nach vorne, passte am gegnerischen Strafraum nach außen. Während die gegnerische Abwehr dem runden Leder folgte, schlich sich der Mittelfeldspieler in den Sechzehner, bekam den Ball zurück und nagelte ihn aus spitzem Winkel ins Tor. Spiel, Satz und Gruppensieg für den deutschen Nachbarn.

BVB-Fans in heller Aufregung

Schon in den Spielen zuvor hatte der Mittelfeldstratege von Borussia Dortmund sehr gute Auftritte gezeigt. Und je öfter die BVB-Fans den 30-Jährigen bei der EM als österreichischen Kapitän sehen, desto mehr reift bei einigen der Wunsch, dass er dieses Amt auch bei der Borussia bekommt:

Weitere Nachrichten liest du hier:

Hey Nuri Sahin. Ich denke, es würde Sinn machen, Sabitzer zum Kapitän zu machen.“

„Gib Sabitzer die Binde bei uns. Was ein geiler Leader!“

„Mittlerweile darf und muss man über Sabitzer als neuen BVB-Kapitän diskutieren. Aktuell wohl kein anderer, der alle Attribute auf dem Platz besser verkörpert!“

„Mein Kapitän!“

„Übrigens, ich persönlich könnte mir Marcel Sabitzer als Kapitän für die neue Saison sehr gut vorstellen.“

Borussia Dortmund: Neuer Kapitän?

Ob es in Dortmund allerdings wirklich zum Kapitäns-Wechsel kommt, steht noch in den Sternen. Erst im letzten Jahr ernannte der jetzt Ex-BVB-Coach Edin Terzic Emre Can zu seinem verlängerten Arm. Ob Nuri Sahin das beibehält, wird sich zeigen.