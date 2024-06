Wildert Borussia Dortmund in Stuttgart? Kader-Planer Mislintat haut auf den Tisch

Was plant Borussia Dortmund wirklich? Seit Wochen verdichten sich die Anzeichen, dass der BVB (weitere schwarz-gelbe News gibt es hier) sich im bald startenden Transfer-Sommer beim VfB Stuttgart bedienen könnte. Einige Spieler des Vizemeisters wie Waldemar Anton oder Serhou Guirassy sind im Gespräch.

Die Gerüchte kommen nicht von ungefähr. Zum einen entzauberten die Stuttgarter beinahe jede Bundesliga-Mannschaft in der vergangenen Saison. Zum anderen ist bei Borussia Dortmund mit Sven Mislintat der Mann an Bord, der all diese Spieler einst nach Stuttgart holte. Dortmunds neuer Kader-Planer haut wegen der Gerüchte nun aber auf den Tisch.

Borussia Dortmund: Mislintat blockt ab

Mit Waldemar Anton soll so weit alles klar sein, Serhou Guirassy soll die VfB-Verantwortlichen informiert haben, dass er wechseln will – beinahe täglich gibt es derzeit neue News (hier kannst du alles nachlesen) rund um die Stuttgart-Profis. Auch Nationalspieler Chris Führich galt hier und da als mögliches Transferziel der Schwarz-Gelben.

Am Montag war Dortmunds Mislintat bei „Sky“ zu Gast und bekam die Frage nach dem BVB-Interesse an all den Stuttgartern gestellt. Darauf wollte Borussia Dortmunds Kaderplaner allerdings nicht eingehen. Er blockte gleich ab.

„Ich halte viel davon, als Klubverantwortlicher über Transfer zu sprechen, wenn sie getätigt und offiziell sind“, macht er deutlich. In trockenen Tüchern ist also noch keiner der Deals. Dass Mislintat insbesondere von Anton und Guirassy großer Fan ist, versteckt er allerdings nicht.

Werben bestätigt

Beide seien gute Spieler, „da brauchen wir nicht drum herumreden“, erklärte Mislintat. Indirekt bestätigte er zwar das Werben der Schwarz-Gelben, gab aber auch zu bedenken: „Es sind aber auch Spieler, die nicht nur von uns umworben sind.“

Tatsächlich soll an Anton beispielsweise auch Meister Bayer Leverkusen mit Star-Trainer Xabi Alonso interessiert gewesen sein. Wie jüngst allerdings die „Ruhr Nachrichten“ berichteten, sei die Entscheidung pro Dortmund schon gefallen.

Es bleibt in jedem Fall spannend zu sehen, wie der Kader von Borussia Dortmund in der kommenden Saison aussieht. Nach einem enttäuschenden fünften Platz in der Bundesliga will der BVB wieder zum Angriff blasen.