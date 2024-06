Borussia Dortmund: Fan-Wut wird immer größer! Bald könnte es richtig krachen

Der neue Bösewicht der Bundesliga? Einst regte man sich bei Borussia Dortmund mächtig auf, wenn der FC Bayern Spieler der Schwarz-Gelben abwarb. Mario Götze, Mats Hummels, Robert Lewandowski – manchem hat man in Dortmund den Wechsel bis heute nicht verziehen.

Allerdings macht es immer mehr den Anschein, dass Borussia Dortmund nun selbst zum Superschurken wird. Insbesondere in Stuttgart sollte man gerade eher nicht mit BVB-Jersey herumlaufen. Kracht es beim nächsten Aufeinandertreffen beider Teams?

Borussia Dortmund im Kaufrausch

All das fußt auf zahlreichen Gerüchten, wonach der BVB sehr gerne ein paar Spieler der Stuttgarter Erfolgsmannschaft kaufen würde. Speziell Waldemar Anton und Serhou Guirassy stehen laut Berichten hoch im Kurs. Zudem hat Dortmund mit Sven Mislintat den Mann im Verein, der die Verträge mit den VfB-Stars einst selbst noch aushandelte. Er kennt also sämtliche Klauseln und vor allem auch die Spieler selbst.

Ebenso gab es auch schon Gerüchte um Chris Führich (einst Talent im Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum). Und nicht zu vergessen: Vor drei Jahren schon angelte sich Borussia Dortmund mit Gregor Kobel den heute wohl besten Torwart der Bundesliga vom VfB.

Stuttgart-Fans komplett gefrustet

Daher staut sich bei einigen VfB-Fans gerade jede Menge Frust an. Und den lassen sie auf „X“ teilweise auf sehr sarkastische Weise raus. Im Stile einer Wechsel-News der zahlreichen Transfer-Experten auf der Plattform überlegen die Stuttgarter schon, was Dortmund noch alles an Dingen mit Stuttgart-Verbindung kaufen könnte. Beispiele gefällig?

„Der BVB hat beschlossen, die 350-Millionen-Ausstiegsklausel des Landes Württemberg zu ziehen. Es wird mit sofortiger Wirkung wechseln. Eine vollständige Einigung wurde erzielt. Der Vertrag mit dem 218 Jahre alten Staat wurde bereits unterzeichnet.“

„Exklusiv: Die Cannstatter Kurve hat sich dazu entschieden, sich Borussia Dortmund anzuschließen. Sie wird den VfB sofort verlassen. Der BVB zieht die Ausstiegsklausel von 20 bis 25 Millionen Euro. Die Cannstatter Kurve wird die Südtribüne ersetzen.“

„Dortmund befindet sich in Gesprächen, um den 100 Jahre alten „Brustring“ unter Vertrag zu nehmen. Erstes Angebot wurde schon an den VfB Stuttgart gesendet.“

Borussia Dortmund: Neue Rivalität

Die witzigen Ideen zeigen allerdings, wie tief der Frust in Stuttgart sitzt, sollten sich die Spieler wirklich alle dem BVB anschließen. In dem Fall könnte das Duell zwischen Dortmund und Stuttgart in der kommenden Saison richtig hitzig werden. Mindestens von den Rängen dürften dann die Giftpfeile fliegen.