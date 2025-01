Borussia Dortmund: Durchbruch im Transfer-Poker! Geht jetzt alles ganz schnell?

Bei Borussia Dortmund wird ein Abgang immer konkreter. Seit er beim BVB spielt, hat sich Donyell Malen immer wieder mit Wechselgedanken beschäftigt. Nun scheint der Abflug des Niederländers tatsächlich bevorzustehen.

Die Gespräche mit Interessent Aston Villa schreiten immer weiter voran. Inzwischen ist man so weit, dass Borussia Dortmund laut Berichten nun von einem Wechsel ausgeht und mit dem Abgang des Flügel-Stars plant.

Borussia Dortmund plant mit Malen-Abgang

Malen will, Villa will und auch der BVB kann mit dem Transfer von Donyell Malen auf die Insel leben. Einzig verbleibender Knackpunkt: die Ablösesumme. Doch auch hier bewegen sich die beteiligten Klubs immer mehr aufeinander zu. Nun ist man so nah beieinander, dass Dortmunds Bosse davon ausgehen, dass der Deal zustandekommt.

Das erste Gebot über 18 Millionen Euro schlugen Kehl & Co. noch lächelnd aus. Seither hat der Klub aus Birmingham mehrfach erhöht – und eine Einigung steht kurz bevor. 30 Millionen will die Borussia gerne haben (hier mehr). Bezieht man die erfolgsabhängigen Boni ein, die Villa neben der Sockel-Ablöse bietet, könnte diese Summe am Ende auch zustande kommen. Für Schwarzgelb wäre es damit ein Nullsummenspiel – denn diesen Betrag hatte man einst auch nach Eindhoven überwiesen, um den niederländischen Nationalspieler nach Dortmund zu holen.

Geht Malen, bleibt er bei Schwarzgelb ein unerfülltes Versprechen. Dreieinhalb Jahre spielte er im Revier, konstant gute Leistungen konnte er nie auf den Rasen bringen. Mal war er Flop, mal Hoffnungsträger. Nur während der sensationellen BVB-Rückrunde samt Meister-Drama war er für mehrere Wochen auf hohem Level unterwegs und steuerte acht Tore zur fast geglückten Aufholjagd bei.