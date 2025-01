Borussia Dortmund: BVB-Star vor Abgang? Jetzt wird es konkret!

Seit Donnerstag (2. Januar) läuft der Trainingsbetrieb bei Borussia Dortmund wieder. Die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin dürfte mit einer gehörigen Portion Motivation ins neue Jahr starten, schließlich hatte man in der Hinrunde zu häufig mit schwankenden Leistungen zu kämpfen.

Aber auch die Dortmunder Chefetage dürfte in diesen Tagen alle Hände voll zu tun haben, denn das Transferfenster hat seit Neujahr wieder geöffnet. Vor allem in der Defensive könnte der BVB nun nachlegen, denn zuletzt hatte man dort mit personellen Engpässen zu kämpfen. Doch jetzt könnte sich etwas auf der Abgangsseite tun – einer könnte Borussia Dortmund schon bald verlassen!

Borussia Dortmund: Zweite Malen-Offerte eingetrudelt

Wie „Sky“ berichtet, soll den BVB bereits vor einigen Tagen das erste Angebot für Donyell Malen erreicht haben. Demnach soll Aston Villa rund 16 Millionen Euro Ablöse für den Niederländer geboten haben, dazu gesellten sich Bonuszahlungen in unbekannter Höhe. Der Revierklub lehnte umgehend ab, will offenbar deutlich mehr sehen. Nun hat der englische Champions-League-Teilnehmer nachgelegt.

Laut „The Athletic“ soll die zweite Malen-Offerte von Aston Villa um zwei Millionen Euro verbessert worden sein. Borussia Dortmund würde also mindestens 18 Millionen Euro Fixablöse einstreichen. Doch auch das soll den Dortmunder Bossen nicht reichen. Sie sollen andere Vorstellungen haben.

Steht der BVB vor einem Minusgeschäft?

Während „Sky“ berichtet, dass Sebastian Kehl und Co. mindestens 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Malen haben wollen, sind es den „Ruhr Nachrichten“ zufolge sogar über 25 Millionen Euro Fixablöse. Kassiert der BVB diese Summe, würde man ein Minusgeschäft womöglich abwenden können. Im Sommer 2021 war der Offensivmann für gut 30 Millionen Euro aus Eindhoven gekommen.

Allerdings ist es derzeit fraglich, ob Aston Villa den Dortmunder Wünschen tatsächlich nachkommt. Fest steht jedoch: Der Premier-League-Klub ist zahlungsfreudig. Ein Transfer in dieser Größenordnung dürfte also wohl nicht an den finanziellen Möglichkeiten der Engländer scheitern.