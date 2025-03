Borussia Dortmund: Transfer-Hammer bahnt sich an – wäre er ein Eigentor für den BVB?

Kommt es bei Borussia Dortmund im Sommer etwa zum großen Transfer-Hammer?

Derzeit kursieren mehrere Berichte, wonach der BVB einen Spieler für eine erstaunlich hohe Ablöse abgeben könnte. Dabei erscheinen die Berichte zu einem äußert ungewöhnlichen Zeitpunkt. Aber der Reihe nach.

Borussia Dortmund: Interesse an Nmecha

Im Laufe der Hinrunde hatte Felix Nmecha sich zu einer festen Größe im Dortmunder Mittelfeld etabliert. Ende Januar dann der Schock: Im Spiel gegen Werder Bremen zog der 24-Jährige sich eine Bänderverletzung zu, an der er immer noch laboriert.

Daher ist es erstaunlich, dass ausgerechnet jetzt mehrere Berichten kursieren, in denen es heißt, mehrere Topclubs hätten Nmecha ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen. Speziell in dieser Phase hätten die Fans solche Transfer-Berichte wohl nie kommen sehen. Zunächst hatte es einen solchen Bericht aus Spanien gegeben. So berichtete „Fichajes“ von einem Interesse mehrere spanischer und englischer Spitzenvereine.

+++ Auch interessant: BVB-Fans sehen es ganz deutlich – nach dem Länderspiel bestehen keine Zweifel mehr +++

Und nun will auch die „Bild“ erfahren haben, dass Manchester United an dem BVB-Star interessiert sei. Demnach können die „Red Devils“ sich vorstellen, rund 40 Millionen Pfund (48 Millionen Euro) für Nmecha auf den Tisch zu legen. Auf der Zielgerade einer erneut enttäuschenden Saison plant ManUnited den Kaderumbruch für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldmotor soll der Verein auf Nmecha gestoßen sein.

BVB-Star Nmecha zurück in die alte Heimat?

Für Nmecha wäre ein Wechsel zu Manchester United eine Rückkehr in die alte Heimat. Der gebürtige Hamburger hatte von seinem achten bis zu seinem 21. Lebensjahr bei Stadtrivale City gespielt.

Wäre der Transfer ein Eigentor für den BVB?

Aber ob der BVB überhaupt an einem Verkauf interessiert ist, steht auf einem anderen Blatt. Schließlich drückt bei Borussia Dortmund auf der Position im zentralen Mittelfeld der Schuh. Mit dem Verkauf eines talentierten Mittelfeldspielers, so scheint es zumindest, würde der BVB derzeit wohl eher ein Eigentor schießen.

Daher würde Borussia Dortmund wohl nur bei einem großzügigen Angebot wie dem oben genannten schwach werden.