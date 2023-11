Pokal-Drama um BVB-Juwel – er verlässt völlig aufgelöst den Platz

Auwei, was für ein bitterer Moment! Bisher sah der Leih-Deal von Tom Rothe für alle Seiten wie eine Win-Win-Situation aus. Das junge Talent bekommt in der 2. Liga Spielzeit, Holstein Kiel freut sich über starke Auftritte und Borussia Dortmund kann Rothe im kommenden Sommer gestärkt zurückholen (hier alle Infos zu dem Deal).

Doch am Mittwochabend (1. November) kam es im DFB-Pokal, wie es kommen musste. Während Borussia Dortmund gegen die TSG aus Hoffenheim gewann, traten Rothe und Kiel gleichzeitig gegen Magdeburg an. Die Begegnung endete im Drama.

Borussia Dortmund: Juwel Rothe scheidet aus

Von Beginn an sah es für die „Störche“ erstmal schlecht aus. Schon nach elf Minuten lag man gegen den Ligarivalen 0:2 zurück. Schon am dritten Spieltag hatte man zu Hause 2:4 gegen die Magdeburger verloren. Bis tief in die zweite Halbzeit sah es nach einer erneuten Niederlage aus.

Dann ein kurioser Doppelschlag: Gleich zwei Eigentore der Gäste brachten Kiel zurück in die Partie – und letztlich auch in die Verlängerung. Dort kassierte man zunächst direkt wieder einen Rückstand. Erst in der 122. Minute erzwang das Team der Borussia-Dortmund-Leihgabe mit einem Last-Minute-Ausgleich das Elfmeterschießen.

Die Dramatik hatte ihren Höhepunkt erreicht, als Rothe als vierter Kieler Schütze zum Punkt schritt. Doch sein Versuch war so schwach und zentral getreten, dass Gegner-Keeper Dominik Reimann keine Probleme hatte, zu parieren. Kurze Zeit später stand das Aus fest.

Tragischer Held

Rothe wurde zum tragischen Helden, der anschließend sichtlich traurig vom Platz schlich. Es war sein erster richtiger Dämpfer, seit er im Sommer in den Norden Deutschlands gewechselt war.

In der Liga verpasste er bisher noch keine Spielminute, sammelte als Außenverteidiger zusätzlich noch sechs Torbeteiligungen. Der Rückschlag im Pokal ändert nichts an seiner bisher starken Saison. Das wird auch dem BVB bewusst sein.

Borussia Dortmund ist weiter

Doch durch das Aus im Pokal ist ein Aufeinandertreffen mit seinem Stammverein in dieser Saison vom Tisch. Während Kiel ausschied, reichte dem BVB ein Treffer von Marco Reus zum knappen Weiterkommen vor heimischem Publikum (hier mehr zum Pokal-Spiel lesen).