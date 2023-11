Borussia Dortmund – Hoffenheim: Unfassbare Szenen! Ex-Schalker tritt hitzige Diskussion los

Am Ende wurde es dann doch noch mal hitzig. Beim Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Hoffenheim war die TSG gerade mit 0:1 ausgeschieden (hier mehr zum BVB lesen). Doch das interessierte kurz nach dem Schlusspfiff erstmal wenig.

Wütend rannten die Gäste auf Schiedsrichter Harm Osmers zu, beschwerten sich lautstark über seine äußerst eigenwillige Entscheidung. Was war passiert? Kurz vor dem Ende zwischen Borussia Dortmund und Hoffenheim hatte er sich für einen höchst umstrittenen Platzverweis entschieden.

Borussia Dortmund – Hoffenheim: Ex-Schalker fliegt

Es lief bereits die Nachspielzeit, als sich der BVB noch einmal anschickte, einen Entlastungs-Konter zu fahren. Donyell Malen bekam den Ball von Julian Brandt auf die Außenbahn gelegt. Hoffenheims Ozan Kabak eilte zu Hilfe, wollte den Angreifer stellen.

Malen ließ das aber nicht so leicht mit sich machen. Nach einer Finte tunnelte er den Ex-Schalker Kabak und setzte zum Sprint an. Im Duell zogen sich beide sehr gut sichtbar am Trikot. In der Zeitlupe wurde ersichtlich, dass vor allem Malen nach dem Trikot seines Gegenspielers griff. Ein Pfiff zugunsten der Hoffenheimer wäre hier wohl berechtigt gewesen.

Ein Pfiff ertönte auch sogleich. Doch zum Entsetzen der Hoffenheimer und wohl aller TV-Zuschauer entschied Osmers auf Foul von Kabak. Und damit nicht genug: Osmers zeigte dem früheren Profi des FC Schalke 04 anschließend auch noch die Gelb-Rote Karte. Für die Spieler und viele Fans eine krasse Fehlentscheidung.

„Ein Witz“

In der Bundesliga hätte wohl der Videobeweis eingegriffen und die Situation richtig gestellt. Doch im Pokal gibt es diesen in den ersten Runden nicht – daran änderte auch die Tatsache nichts, dass am Mittwochabend mit Borussia Dortmund und Hoffenheim zwei Bundesligisten im größten deutschen Stadion spielten.

Auch die Fans vor dem TV waren ob der Entscheidung fassungslos. „Ein Witz, dafür Gelb-Rot zu geben“, urteilte einer auf „X“ (vormals Twitter). „Ein weiteres Beispiel dafür, wie schlecht die deutschen Schiedsrichter geworden sind. Wahnsinn“, meinte ein anderer. Und der nächste kommentierte lakonisch: „Lächerlich!“

Borussia Dortmund – Hoffenheim: BVB siegt

Es war der Schlusspunkt eines kontrollierten Auftritts des BVB, der gerade in der 1. Halbzeit seine ganze Klasse gezeigt hatte. Das Tor des Tages erzielte Marco Reus, der sich kurz vor der Halbzeit selbst an den Fuß schoss und so einen unhaltbaren Abschluss produzierte.

Damit ist die Generalprobe vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München geglückt. Das Spitzenspiel des deutschen Fußball-Oberhauses steigt am Samstag, 4. November um 18.30 Uhr.