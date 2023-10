Borussia Dortmund: DFL greift hart durch! BVB-Stars drohen nun kuriose Strafen

Es ist ein Trend, der auch bei Borussia Dortmund schon längst zum Alltag gehört. Immer wieder sind nämlich im TV die löchrigen Stutzen der Fußballstars zu sehen. Passiert das, weil die Waden zu dick sind oder die Stutzen zu klein? Oder haben die Profis diese mutwillig reingeschnitten?

Letzteres ist eher der Fall. Bei Borussia Dortmund ist es bei einigen Spielern wie Donyell Malen oder Karim Adeyemi oft zu sehen. Nun droht die DFL diesen Spielern künftig mit Sanktionen, wenn sie mit löchrigen Stutzen erwischt werden.

Borussia Dortmund: DFL greift hart durch!

So sollen Borussia Dortmund und die restlichen 35 Mitgliedervereine der DFL offenbar vom Ligaverband Strafandrohungen erhalten, wie die „Bild“ berichtet. Den Spielern sollen künftig Strafen drohen, sollten sie weiter Löcher in den Stutzen haben.

Ein Strafenkatalog soll auch schon feststehen. Die Klubs der Fußballer, die beim ersten und zweiten Vergehen erwischt werden, sollen eine Ermahnung kassieren. Läuft ein Profi ein weiteres Mal mit den löchrigen Stutzen auf, könnte es eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 5.000 Euro geben. Bei der Maßnahme soll es sich um eine Verletzungsprävention handeln.

In den vergangenen Jahren ist es immer mehr zum Trend geworden, dass Spieler mit löchrigen Stutzen auflaufen. Bei Neymar, Leroy Sane und Ex-BVB-Star Jude Bellingham ist es vor allem immer wieder zu sehen.

BVB-Stars drohen Strafen

Im aktuellen Kader von Borussia Dortmund gibt es aber auch einige Kandidaten, die das immer wieder machen. Donyell Malen und Karim Adeyemi sind oft mit löchrigen Stutzen zu sehen. Doch warum machen diese Fußballer das?

Viele Profis fühlen sich von den engen Socken „eingeschnürt“. Sie schneiden dann Löcher in den Stutzen, damit die Muskulatur unter Belastung sich etwas besser ausdehnen kann. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund. Bei warmen Sommertemperaturen können die Waden laut den Fußballern besser „belüftet“ werden.

Zwar wird in der von DFL geplanten Einführung der „Richtlinie für Spielbekleidung und Ausrüstung“ nicht explizit auf die löchrigen Socken eingegangen, aber es wird penibel auf die Größe und Positionierung von Herstellerlogos und Klubemblemen geachtet. So sollen auch andersfarbige Socken oder Tapeverbände, die bei einem Stutzen mit einem Loch zu sehen sein könnten, nicht toleriert. Könnte also gut sein, dass es in Zukunft keine löchrigen Stutzen mehr im deutschen Fußball zu sehen gibt.