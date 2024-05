Borussia Dortmund lässt die Katze aus dem Sack – jetzt ist es offiziell

Lange wurde gemunkelt, jetzt macht es Borussia Dortmund ein für alle mal offiziell. Lars Ricken tätigt seine erste Verpflichtung als Geschäftsführer Sport. Diese betrifft das Nachwuchsleistungszentrum des BVB.

Am Freitag (24. Mai) stellte Borussia Dortmund offiziell Thomas Broich als neuen Mitarbeiter des Klubs vor. Dieser kommt als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums ins Ruhrgebiet. Die Erwartungen sind groß.

Borussia Dortmund: Neuer sportlicher Leiter

Für den schwarz-gelben Nachwuchs könnte es derzeit kaum besser laufen. Vor Kurzem erst gewann die U17 des Klubs gegen Bayer Leverkusen die Meisterschaft bei den B-Junioren. An Frohenleichnam (30. Mai) hat dann die U19 die Chance, das Meister-Double in den höchsten beiden Nachwuchsklassen fix zu machen.

Es läuft also für die Schwarz-Gelben – und dabei soll es bleiben. Das wird eine der Aufgaben von Broich sein, der ab dem 1. Juli seinen Job als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Borussia Dortmund antritt.

Gleiche Visionen

„Thomas bringt eine riesige Leidenschaft für die Förderung junger Talente mit und verfügt über einen großen Erfahrungsschatz als Profi in der Bundesliga und im Ausland“, erklärte Geschäftsführer Lars Ricken in einer Mitteilung. Zuletzt war Broich als Leiter Methodik im Nachwuchsbereich von Hertha BSC Berlin angestellt.

Broich selbst betont, dass er schnell eine Übereinstimmung der Zukunftsvisonen zwischen ihm und Ricken gemerkt habe „Das Nachwuchsleistungszentrum des BVB hat genauso wie ich den Anspruch, die eigene Ausbildungskonzeption sowie die Spielidee permanent weiterzuentwickeln“, erklärte der neue Mann. „Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit allen Beteiligten diesen Weg zu gestalten.“

Borussia Dortmund: Das ist Thomas Broich

Zeit seiner aktiven Karriere kickte Broich für Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Köln, Nürnberg und letztlich bei Brisbane Roar in Australien. Neben seiner Tätigkeit in der Hertha-Jugend war er zuvor auch schon Jugendtrainer in Frankfurt.