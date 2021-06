Borussia Dortmund: Countdown für die Saison läuft! DIESE Termine will kein Fan verpassen

Nur noch zehn Tage! Dann geht es für Borussia Dortmund in die Vorbereitung für die nächste Saison.

Auf der Homepage von Borussia Dortmund sind die ersten Termine veröffentlich worden.

Borussia Dortmund: Fünf Testspiele auf dem Programm

Am 1. Juli geht es für den Kader des BVB wieder auf den geliebten Rasen. Knapp zwei Wochen später ist der erste Testgegner mit dem FC Gießen auch schon bereit. Wie auch im letzten Jahr spielt der BVB beim Cup der Traditionen. Beim Blitzturnier müssen Drittligist MSV Duisburg und Aufsteiger VfL Bochum bezwungen werden (17.Juli).

Am 1. Juli geht es für den BVB in die neue Saison. Foto: imago images/Kirchner-Media

Vom 23. Juli geht es dann für eine Woche nach Bad Ragaz ins Trainingslager. Da empfangen die Schwarzgelben den Tabellen-Zehnten der spanischen Primera Division Athletic Bilbao und den italienischen Erstligisten FC Bologna.

--------------------------------

Mehr News zum BVB:

Borussia Dortmund: Top-Klub an BVB-Flop interessiert – DIESES Detail könnte Deal platzen lassen

Borussia Dortmund: Nach Blamage mit England – BVB-Star muss nun auch noch DAS verkraften

Borussia Dortmund: DAS lässt die BVB-Fans vor Wut schäumen – „Ehrenmitglied bei Schalke?“

--------------------------------

Zwei Wochen Pause für EM-Spieler

Insgesamt elf BVB-Stars nehmen an der EM 2021 teil. Ihr Trainingsbeginn verschiebt sich dementsprechend. Trainer Marco Rose gönnt den Spielern zwei Wochen Pause. Bei einem Ausscheiden in der Gruppenphase würden die BVB-Profis frühestens am 7. Juli zum Team dazustoßen.

Die BVB-Stars Mats Hummels und Emre Can spielen derzeit für den DFB bei der EM 2021. Foto: imago images/Team 2

Mitte August geht dann der Ernst in der Bundesliga wieder los. In vier Tagen werden die Spielpläne für die Saison 2021/22 bekanntgegeben. (cg)