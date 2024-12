Borussia Dortmund: Juwel feiert Debüt – nächstes BVB-Märchen in der Mache

Die Personalnot bei Borussia Dortmund lässt wieder einige Talente vom großen Profi-Debüt träumen. Schon einen Tag vor dem BVB-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim durfte ein Juwel jubeln – und viele Fans jubelten mit.

Schon länger wird Nick Cherny bei Borussia Dortmund als Top-Talent gefeiert und sein Weg genau verfolgt. In der U19-Liga glänzt er bereits in Serie, nun spülten ihn die Folgen von Sahins Abwehr-Engpass erstmals in den Kader der BVB-Drittliga-Reserve. Und nicht nur das: Der 17-Jährige durfte obendrein auch gleich debütieren.

Borussia Dortmund: Juwel-Debüt lässt Fans träumen

Die Sorgen von Nuri Sahin haben auch für die U23 schwerwiegende Folgen. Wieder einmal muss Trainer Jan Zimmermann im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II auf wichtige Spieler verzichten, weil die BVB-Profis sie am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Hoffenheim brauchen. Diesmal werden es David Lelle und Yannik Lührs sein. Beide fehlten nämlich beim Drittliga-Spiel im Kader der U23.

Wie Sahin muss auch Zimmermann Löcher stopfen. Und das tat er am Samstag erstmals mit Nick Cherny. Als die BVB-Fans ihn im Kader der Zweitvertretung sahen, waren viele hellauf begeistert. Der 17-Jährige rückte erst im Sommer in die A-Jugend auf, war dort auf Anhieb Stammspieler und glänzt in der Hinrunde mit 19 Torbeteiligungen in 21 Spielen. Nun wurde der nächste Traum war. Erstmals stand er im Kader eines Männer-Fußballspiels.

Nick Cherny auf dem Weg nach oben

Dabei sollte es nicht bleiben. Weil die U23 trotz der Entbehrungen imposant 3:0 führte, nutzte Zimmermann die Gelegenheit und bescherte Nick Cherny in der 88. Minute sogar das Debüt im Profifußball. Begeisterung bei Cherny und seinen Fans. Diesen Tag wird der gebürtige Ostwestfale nie vergessen.

Bei Borussia Dortmund scheint das nächste Märchen in der Mache. Immer wieder bringt die Nachwuchsabteilung der Westfalen große Talente heraus, die im Profigeschäft Fuß fassen – sei es beim BVB oder anderen Klubs.