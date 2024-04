Borussia Dortmund: Schock für BVB-Juwel – „Ausfall tut uns sehr weh“

Die U17 von Borussia Dortmund steckt derzeit mitten im Kampf um die Westdeutsche Meisterschaft. Derzeit rangiert das Team von Cheftrainer Marco Lehmann auf den zweiten Platz. Der Rückstand auf Bayer Leverkusen beträgt lediglich zwei Punkte.

Doch nach dem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende muss die U17 von Borussia Dortmund nun einen herben Ausfall beklagen. Nick Cherny wird für den Rest der Saison ausfallen. Der 16-Jährige hatte sich im Training schwer verletzt.

Borussia Dortmund: Vorzeitiges Saison-Aus für Cherny

Im vergangenen Sommer ist der Deutsch-Russe von Arminia Bielefeld zum BVB gewechselt. Von Beginn an hat er sich im Team von Lehmann fest gespielt. Mittlerweile zählt er zu den wichtigsten Spielern in der B-Jugend von Borussia Dortmund.

In 21 Spielen für die U17 kommt er auf grandiose 25 Torbeteiligungen. Seit Winter durfte der 16-Jährige sogar schon in vier Partien bei der U19 von Schwarz-Gelb ran. Cherny galt schon vor seiner Ankunft als großes Talent, doch seine Entwicklung in den wenigen Monaten beim BVB ist dennoch beeindruckend.

Umso schmerzhafter ist sein Ausfall für die restliche Saison. Im Training hatte er sich einen Mittelfußbruch zugezogen und wird der U17 nun in der entscheidenden Phase der Saison fehlen. „Sein Ausfall tut uns sehr weh, er ist unser bester Torschütze“, betont Lehmann gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

„Er übernimmt Verantwortung“

Cherny hat sich nicht nur zum absoluten Leistungsträger, sondern auch zum Führungsspieler für die BVB-U17 entwickelt. „In kniffligen Phasen, wenn es im Spiel eng ist, will er den Ball haben und übernimmt Verantwortung“, lobt sein Trainer den 16-Jährigen.

In den kommenden Wochen wird sein Fokus auf seine Genesung und die Reha liegen. In der kommenden Saison wird er Teil des Kaders der BVB-U19 sein. Dorrt erhoffen sich die Borussen-Bosse ähnlich starke Auftritte von Cherny.