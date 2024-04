Hammer um Ex-BVB-Coach! Bundesliga-Rückkehr steht kurz bevor

Trainer-Beben in der Bundesliga. Kurz vor der ganz heißen Phase der Saison hat ein Verein Tabula-Rasa gemacht. Beim Reviernachabarn des BVB, dem VfL Bochum, muss Trainer Thomas Letsch den Hut nehmen. Die 1:2-Niederlage gegen Köln war einer zu viel.

In Windeseile arbeiten die Verantwortlichen der Bochumer im Hintergrund wohl daran, direkt einen Nachfolger präsentieren zu können. Und der ist im Ruhrgebiet und ganz speziell beim BVB kein unbekanntes Gesicht! Kehrt Peter Stöger in die Bundesliga zurück?

BVB einst die Champions League gerettet

Über sechs Jahre ist es schon her, da zauberte Borussia Dortmund eine dicke Trainer-Überraschung aus dem Hut. Auf den entlassenen Peter Bosz folgte Stöger, der Tage zuvor beim 1. FC Köln rausgeworfen worden war. Nach all den erfolgreichen Jahren unter Jürgen Klopp herrschte in Dortmund auf einmal starke Fluktuation auf dem Trainerposten.

Stögers Aufgabe war damals von Anfang an klar: Es ging nicht darum, irgendwie noch Meister zu werden, sondern mit der Qualifikation für die Champions League Schadensbegrenzung zu betreiben. Es gelang auf den letzten Metern und auch nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber Leverkusen. Stöger hörte nach der Saison 17/18 beim BVB auf – bisher seine letzte Station in Deutschland.

Bochum wohl in Verhandlungen

Das könnte sich aber schon bald ändern! Denn laut „Sky“-Reporter Patrick Berger ist Peter Stöger der Top-Kandidat in Bochum als Nachfolger von Letsch. Demnach befinde sich der VfL in Verhandlungen mit Admira Wacker. Dort arbeitete Stöger bisher als Sportchef, braucht also eine Freigabe, wenn er wieder zurück an die Seitenlinie will.

Als alternative Kandidaten wurden zuvor bereits Urs Fischer so wie Stefan Kuntz gehandelt. Die Entlassung von Letsch bestätigte der VfL am Montagnachmittag (8. April). Über die Neubesetzung des Postens wolle man in Kürze informieren hieß es.

Pikantes Duell für Ex-BVB-Coach?

Sicher ist, dass für Stöger ein pikantes Fernduell in der Bundesliga warten würden. Schließlich ist der ärgste Bochum-Rivale gegen den Abstieg der 1. FC Köln. Dort war Stöger vor seiner Zeit beim BVB rund viereinhalb Jahre als Trainer aktiv. Nimmt er den Job beim VfL an könnte er beim Abstieg seines Ex-Vereins mithelfen.