Borussia Dortmund: Nuri Sahin lässt die Bombe platzen – ein Star muss gehen!

Serhou Guirassy ist endlich da! Doch jetzt hat Borussia Dortmund eindeutig ein Stürmer-Überangebot. Auch Neu-Trainer Nuri Sahin bevorzugt das Spiel mit einem Mittelstürmer. Bei vier „Neunern“ droht viel Frust.

Das weiß auch Sahin. Und er lässt schon vor dem Abschluss des Guirassy-Deals die Bombe platzen. Mit unmissverständlichen Worten stellt er klar: (Mindestens) ein Stürmer wird Borussia Dortmund noch verlassen.

Borussia Dortmund: Sahin kündigt Sturm-Abgang an

Mit extrem viel Quantität und Qualität in der Spitze geht der BVB am Freitag auf Asienreise. Niclas Füllkrug, Youssoufa Moukoko, Sebastien Haller – und nun auch noch Serhou Guirassy. Vier Stars mit Stammplatz-Anspruch, aber nur ein Platz im Sturmzentrum. Eine Saison ohne Frust und Zoff-Potenzial? So kaum möglich.

Viele Fans gehen deshalb von mindestens einem Abgang aus. Die wenigsten dürften aber erwartet haben, dass der neue BVB-Trainer das schon vor der Verkündung des Guirassy-Deals glasklar formuliert. Nach dem Testspiel bei Erzgebirge Aue (1:1) sagte Sahin knallhart: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier Stürmern in die Saison gehen.“

Füllkrug, Haller, Moukoko – einer muss weg

Und weiter: „Es sei denn, es sind vier bis fünf Wettbewerbe, in denen wir spielen. Aber soweit ich weiß, sind es nur drei.“ Deutlicher kann der neue Trainer kaum machen, dass es im Angriff noch Abgänge geben wird. Doch wer muss für Serhou Guirassy weichen?

Nur ungern würde man wohl Niclas Füllkrug abgeben. Der aber liebäugelt von sich aus mit einem Wechsel – der AC Mailand soll großes Interesse haben. Sebastien Haller hat nach einer harten Zeit in Dortmund voller Rückschläge womöglich auch Interesse an einem Neustart. Und Youssoufa Moukoko braucht dringend Spielzeit, um in einer prägenden Phase seiner Karriere nicht noch mehr Zeit zu verlieren.

Alle drei sind also Kandidaten. Die Dynamik auf dem Transfermarkt wird wohl entscheiden. Für wen bekommt Borussia Dortmund das attraktivste Angebot? Wer forciert seinen Abgang? Und auch: Auf wen kann man am ehesten verzichten?