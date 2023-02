Borussia Dortmund mit besonderer Aktion – Fans haben einmalige Gelegenheit

Borussia Dortmund hat die Katze aus dem Sack gelassen. Lange munkelten die Fans über ein Sondertrikot, welches der BVB in der Rückrunde tragen wird. Seit Freitag ist klar, wie dieses aussehen wird. Unter dem Jubel der Fans präsentierte der Klub ein Jersey, dass wie ein alter Kassenschlager an Kohle und Stahl angelehnt – und dementsprechend schwarz ist.

Mit dem Sondertrikot werden die Spieler von Borussia Dortmund am Sonntag (17. Februar) gegen Hertha BSC Berlin auflaufen. Die Anhängerschaft kann das besondere Stück Stoff bereits am Tag vorher kaufen. Allerdings verkündet der Verein eine weitere Aktion, die dem eigenen Anhang eine einmalige Gelegenheit bietet.

Borussia Dortmund: Sondertrikot begeistert Fans

Man muss sich nur einmal die Reaktionen der Fans angucken, dann weiß man, dass die Dortmunder mit dem neuen Trikot ins Schwarze getroffen haben. Einen Tag vor Verkaufsstart hält es viele gar nicht mehr auf den Sitzen. Sie hoffen, eines der Jerseys ergattern zu können.

++ Top-Klubs lehnten Transfer von BVB-Star ab – sie sollten es bitter bereuen ++

Ein schwarzes Kohlemuster und ein Flock in Stahloptik – Borussia Dortmund erinnert an die Wurzeln des Ruhrgebiets. Der Slogan „Weil die Glut hier nie erlischt“ komplettiert die Aufmachung.

Spieler treffen Entscheidung

Es ist davon auszugehen, dass die Auflage am Samstagmorgen (Verkaufsstart 10 Uhr) ruckzuck ausverkauft sein wird. Wer kein Trikot bekommt, dem bietet sich danach allerdings noch eine Chance auf eine ganz besondere Version.

Wie Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel ankündigte, werden die getragenen Trikots der Spieler anschließend versteigert. „Weil wir nicht nur ein schönes Trikot tragen, sondern auch weiterhin Gutes tun wollen“, habe man sich dazu entschieden, heißt es vonseiten des BVB.

Weitere Nachrichten:

Die Einnahmen aus der Versteigerung kommen im Anschluss den Erdbeben-Opfern aus der Türkei und Syrien zu Gute. Bereits vergangene Woche hatten der BVB und Bremen bei vor ihrem Bundesliga-Spiel zu Spenden und Hilfe aufgerufen.

Borussia Dortmund: Details folgen

Noch nicht feststeht, wie die Versteigerung ablaufen wird und vor allem wann die getragenen Trikots ersteigert werden können. Weitere Informationen will der Klub den Fans in naher Zukunft mitteilen. Klar ist: Es dürfte die einzige Möglichkeit sein, an ein originales Spieler-Sondertrikot zu kommen.